Manažeři v „mamutí“ kauze zmizelých iPhonů vypnuli datové úložiště

„Ukončení jakékoliv smlouvy těsně před zahájením insolvenčním řízení podléhá zvýšenému zkoumaní ze strany insolvenčního správce. O to více to platí pro ukončení smlouvy o provozu datového úložiště, kdy tato smlouva byla ukončena dohodou. Toto ukončení smlouvy považuji za velmi nestandardní, protože v celém řízení se potýkám s nedostatkem informací a důkazů,“ sdělil pro Byznys SZ insolvenční správce Mamutu Pavel Fabian.

E-shop Mamut provozovala firma Mammoth ze skupiny Unicorn miliardáře Vladimíra Kováře staršího. Přes Mamut putovalo do spřízněných firem velké množství elektroniky značky Apple. Na přísunu telefonů, sluchátek a dalších zařízení do Mamutu se výrazně podíleli operátor T-Mobile a společnost J&T Leasing.

Společnosti Plus4U a Mamut vyvolaly trestní a insolvenční řízení, tedy procesy, jejichž zdar logicky odvisí od dostupnosti informací. Paradoxně to ale byli právě vrcholoví představitelé Plus4U a Mamutu, kdo krátce po vypuknutí kauzy umožnil vypnutí datového úložiště. To přitom mohlo obsahovat důležité informace pro objasnění případu.

„V celém insolvenčním řízení se potýkám s nedostatkem informací a důkazů. Je to v podstatě detektivní práce. Mám za to, že na předmětném datovém úložišti může být komunikace dlužníka s obchodními partnery, objednávky, faktury, naskenované smlouvy, respektive databáze smluv, předávací protokoly, pohyb zboží. Tedy velmi důležité důkazy a informace, které by mohly přispět k rozklíčování mnoha otázek a ke zvýšení uspokojení věřitelů. V neposlední řadě by tyto informace a důkazy mohla využít policie,“ uvedl insolvenční správce Mamutu.

Stejně jako obě společnosti neodpověděly na dotaz ohledně dat na cloudu, nechaly bez odpovědi i otázku, proč úložiště zrušily jen krátce po zahájení insolvenčního a trestního řízení. Firmy rovněž nesdělily, co se stalo s daty na cloudu poté, co byla smlouva o provozu úložiště ukončena.

Kvůli případu skončil šéf J&T Leasingu Vlastislav Nešetřil. Podle něj se tváří v tvář takovémuto průšvihu jinak zachovat nešlo. Zároveň ale trvá na tom, že to byla J&T Leasing, kdo se stal obětí podvodu. Firma by podle Nešetřila nic do Mamutu nedodávala, pokud by neměla uzavřenou smlouvu s Mamutem, že drtivá většina zařízení má jít do koncernu Unicorn. Plus4U a Unicorn se hájí tím, že o takové smlouvě nevěděly.