Holport miliardáře a těžaře kryptoměn je v troskách, viní se z podrazů

Ještě před nedávnem byl podnikatel Vladimír Vencálek označován za jednoho z nejvýznamnějších těžařů kryptoměn v České republice. Plánoval výstavbu datových center stejně jako byznys založený na blockchainu Callisto Network a kryptoměně Callisto. A to ve spolupráci s velkými jmény tuzemského byznysu.

Část investorů dokonce Vencálka a jeho firmy obvinila z podvodu. Naopak Vencálek tvrdí, že je to on, kdo byl poškozený bývalými partnery, kteří se ho údajně pokoušejí obrat o majetek.

Přitom ještě v dubnu 2022 vše vypadalo ideálně. Skupina MTX Group miliardáře Petra Otavy oznámila vstup do Vencálkova holdingu Invictus Development. Celkový objem předpokládaných investic tehdy MTX vyčíslila na jednu miliardu korun.

Blockchain je technologií umožňující lidem, aby si prostřednictvím internetu bezpečně vyměňovali nebo vytvářeli záznamy bez prostředníka (například notáře, banky, správce databáze). Na jeho provozu se totiž místo centrálního správce podílejí přímo jeho uživatelé. Každý se může zapojit jak přímo do ověřování transakcí (u těžby kryptoměn), tak do hlídání těch, kdo v daném blockchainu transakce ověřují.

„Byl jsem od samého začátku obelhán stejně jako ostatní investoři a věřitelé pana Vencálka a jeho firem. Dnes se na to bohužel nejde dívat jinak než jako na podvodný případ s burzou FTX,“ sdělil Kareš.

Vencálek navíc viní miliardáře Otavu z toho, že zastavil financování společných projektů, a tím dostal do problémů firmy stavějící datová centra.

Vedle projektů datových center má případ ještě druhou větev. Týká se kryptoměny Callisto a aplikací, které Vencálkovy firmy vyvíjely na blockchainu Callisto Network. Do této části Vencálkova byznysu prostřednictvím jedné z jeho firem investovaly nižší desítky movitých českých investorů. Podle informací od Vladimíra Vencálka to bylo kolem 90 milionů korun.

„Dlužník nepostupuje v rámci investic řádně, když tyto nejsou dostatečně diverzifikovány a jejich podstatná část byla použita na nákup vysoce rizikové virtuální kryptoměny Callisto Network,“ popsal jeden z věřitelů ve zveřejněné přihlášce své pohledávky do insolvenčního řízení s Invictus Mining.

Mezi věřiteli je i šéf největší advokátní kanceláře Havel & Partners Jaroslav Havel. „Patřím se svou drobnou investicí do měny Callisto a fondu Invictus Mining mezi skupinu zhruba 20 investorů poškozených pány Vladimírem Vencálkem a Karlem Fillerem. Podle nám dostupných informací svěřené peníze použili v rozporu s dohodami a v rekordním čase naši investici zcela znehodnotili. V současné době spolu s některými dalšími poškozenými kompletujeme informace pro právní postup vůči oběma pánům,“ sdělil Havel.

Vencálkova firma insolvenční návrh odmítla a označila za šikanu. „Dlužník má za to, že by soud měl návrh odmítnout pro jeho šikanózní povahu, popřípadě zamítnout pro absenci znaků úpadku dlužníka jak ve formě platební neschopnosti, tak ve formě předlužení,“ reagovala společnost ve vyjádření zaslaném do insolvenčního rejstříku.