Podvod jako prase, říká o zmizelých iPhonech bývalý šéf J&T Leasingu

Kauza e-shopu Mamut, přes který zmizela elektronika značky Apple za miliardy korun, je naprosto výjimečný úkaz. Nejen kvůli příběhu o zmizení 107 tisíc iPhonů a miliardových částek, ale i skladbou účastníků.

Mezi aktéry je hned několik velkých jmen českého byznysu: Je to miliardář Vladimír Kovář a jeho skupina Unicorn, do níž obchod Mamut prostřednictvím firem Plus4U a Bonny Meadow patřil. Na druhé straně je pak telekomunikační operátor T-Mobile a společnost J&T Leasing z miliardářské skupiny J&T. Ty se podílely na přísunu elektroniky do Mamutu za účelem jejího pronájmu.

A právě bývalý šéf J&T Leasingu Vlastimil Nešetřil se nyní rozhodl o kauze vůbec poprvé promluvit. V rozhovoru pro SZ Byznys si nebral příliš servítky a jednoznačně ukázal na skupinu Unicorn, která podle něj J&T podvedla.

Podvedenou stranou se ale cítí být i Unicorn a jeho firma Plus4U. Tato společnost dokonce vyřkla podezření, že celá věc mohla být v krajním případě komplotem hlavního organizátora obchodů Břetislava Janouška s manažery z T-Mobilu a J&T Leasingu.

„Je téměř vyloučeno, aby tento podvod proběhl bez zlého úmyslu, vědomosti či alespoň hrubé nedbalosti manažerů ve společnostech T-Mobile a J&T Leasing,“ tvrdí firma Plus4U z Unicornu.

Tuto verzi ale někdejší šéf J&T Leasingu rezolutně odmítl. Snesl naopak směrem k Unicornu řadu obvinění poukazujících na to, proč je skupina Vladimíra Kováře v kauze namočená více, než tvrdí.

Přes e-shop Mamut putovalo velké množství elektroniky značky Apple do firem SBJ Trade a J.A.E. Jejich majitelem byl Břetislav Janoušek, klíčový organizátor obchodů s elektronikou.

Loni byl Janoušek dokonce přizván do skupiny Unicornu nazvané Top Management. Ta sdružovala nejvýznamnější manažery holdingu Unicorn včetně jeho majitele Vladimíra Kováře. Janoušek byl na webu Unicornu uvedený jako obchodní ředitel firmy Plus4U, která Mamut přímo ovládala.

Na sklonku roku 2022 však začaly mít Janouškovy firmy potíže s úhradou závazků Mamutu. Letos vše vyústilo v krach Mamutu, zmizení peněz i 107 tisíc iPhonů a 361 tisíc sluchátek AirPods. Kauzu vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Kauza internetového obchodu Mamut začala na jaře. Proč jste se rozhodl otevřeně promluvit až nyní?

Stále jsme čekali, že se bude možné se skupinou Unicorn dohodnout, že se k věci postaví čelem a přijdou s nějakým konstruktivním řešením. Když ale místo toho ve veřejném prostoru začali o případu šířit celou řadu nepravd, spekulací a výmyslů, rozhodl jsem se poskytnout rozhovor. Jsem velmi rozčílený z toho, co se děje. Takže chci jen říci pravdu, co se doopravdy stalo. Na rozdíl od ostatních aktérů jsem asi jediný, kdo mluvit chce a může.

Byl případ Mamut důvodem, proč jste skončil v J&T Leasing?

Odešel jsem z J&T Leasing k 30. červnu. Přestože byl na nás spáchán obrovský podvod, byl jsem samozřejmě za J&T Leasing zodpovědný. Proto jsem také jasně cítil, že pokračovat ve firmě kvůli této zodpovědnosti nelze. Domluvili jsme se tedy s vedením a odešel jsem.

Jak celý případ dopadá na vás osobně?

Berte to tak, že dvacet let pracujete pro jednu společnost a budujete byznys vlastně od píky. A pak zničehonic víte, že dál už cesta není. Ale odpovědnost je třeba nést, bez toho to nejde. Je to i správný signál pro zaměstnance, že je tu odpovědný člověk, který dává hlavu na špalek, a když se něco takto pokazí, tak o tu hlavu přijde. Ale není to tak, že bych z J&T odešel ve zlém. Vztahy s managementem z J&T máme stále nadstandardní.

Vlastimil Nešetřil Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Mendelovy univerzity v Brně

v letech 2006 až 2017 byl vrcholovým manažerem J&T Banky

od roku 2019 do června 2023 vedl J&T Leasing

v současnosti se věnuje svému vinařství a mikropivovaru ve Znojmě.

Můžete popsat, jak vaše spolupráce s Mamutem vypadala?

První věcí je, že jsme nespolupracovali se společností Mammoth (název firmy provozující e-shop Mamut.cz, dále budeme kvůli zjednodušení používat označení Mamut – pozn. red.). Spolupráce byla se skupinou Unicorn. Unicorn jsme vnímali jako velkého a významného hráče, Mamut jako servisní organizaci. Takové servisní firmy jsou v korporacích běžné.

Zajišťují pro ostatní společnosti z koncernu například služby, nákup zboží a podobně. Takže Mamut jsme vnímali jen jako servisní organizaci, dodávaná zařízení však měla jít podle smlouvy z 90 procent do skupiny Unicornu.

Kupní smlouva, podle které byla dodána většina zboží co do objemu i počtu, předpokládala poměr dodávek 90:10 ve prospěch Unicornu. Tedy že většina skončí v rámci holdingu. Leasingová smlouva předpokládala obecně zákaz dalšího nakládání s předmětem leasingu bez souhlasu leasingovky. Z tohoto pohledu počítala s přísnějším režimem.

Většina elektroniky dodávané s vaší pomocí do Mamutu nakonec skončila ve firmách Břetislava Janouška. Věděli jste o tom?

Ne, nevěděli. Pokud by většina elektroniky neměla jít do Unicornu, neměl by pro nás takovýto obchod smysl. Nikdy bychom do toho nešli, Mamut sám o sobě byl pro nás nezajímavý. Zato Unicorn pro nás byl jako hráč na evropském IT trhu garantem, měl krásné výsledky, velké tržby.

Smysl celé spolupráce byl v tom, že Unicorn bude zařízení dál podpronajímat svým zaměstnancům a spolupracovníkům. Úvaha byla taková, že pokud je tu spousta lidí využívajících pět šest zařízení, od sluchátek přes telefon až po notebooky, tak nám nebude vadit, pokud by jeden z nich přestal platit, protože všichni ostatní by platili dál.

Celou dobu jsme tedy žili s tím, a byly na tom postavené i smlouvy, že námi dodávané zboží končí v Unicornu. Deset procent techniky pak mohlo jít ostatním zákazníkům mimo Unicorn. A měli jsme zároveň dohodu, že pokud se objeví firemní klient mimo holding Unicorn, že se na něj podíváme a samostatně schválíme. Základní podvod je tedy v tom, že zboží v naprostém rozporu se smlouvou neputovalo do Unicornu, ale do dalších firem. To je úhelný kámen všeho.

„Nejme ve školce“

Vám nepřišlo zvláštní, jak velké množství elektroniky má jít do Unicornu?

Nemělo se to týkat jen zaměstnanců Unicornu, ale i jejich smluvních partnerů. Nám Břetislav Janoušek deklaroval, že zboží je určené zhruba pro dvacet tisíc spolupracujících osob. Nás je doma pět a máme celkem třináct zařízení značky Apple. Jenom já mám troje sluchátka. Takže když jsem to bral i s rodinnými příslušníky a dalšími lidmi okolo, tak mi na těch počtech nepřišlo nic zvláštního.

Takže nám Janoušek opakovaně říkal, že elektronika je pro dvacet tisíc spolupracujících osob, a že jejich spotřeba je velká. A nezapomínejte, že se bavíme o programátorech, kteří tato zařízení potřebují ke své práci, a navíc to bylo v době covidu, kdy potřeba elektroniky kvůli vzdálené práci a různým telekonferencím byla ještě větší.

Navíc všech 36 tisíc telefonů jsme nedodali najednou. Dodávky trvaly dva roky každý měsíc. Kdykoliv měli možnost říct, teď už to nepotřebujeme, máme toho hodně, šest měsíců počkáme. Nikdy nic takového neřekli, a přitom ze smlouvy to byla elektronika z 90 procent pro Unicorn. Takže není fér, když nyní říkají, že nás to mělo trknout, že to početně nesedí. Proboha, nejsme přeci v mateřské školce, prostě to byl normální byznys.

Ale například T-Mobile si najal auditory z PwC, aby prozkoumali, jestli jsou smlouvy Mamutu s koncovými uživateli v pořádku. Pokud pomineme výsledek, kdy se i PwC nechala napálit, tak vás nenapadlo si byznys Mamutu detailněji prověřit?

Musíte to brát tak, že T-Mobile fungoval s Mamutem výrazně déle než my. Navíc si nemyslím, že jim úplně šlo o počty techniky, ale chtěli si být jistí z hlediska solventnosti koncových uživatelů. My jsme navíc ve smlouvě s Mamutem měli, že Mamut je povinen vést podrobnou evidenci koncových uživatelů, včetně identifikátorů pronajímaných zařízení.

Prověřili jste si někdy tuto evidenci?

My měli právo evidenci žádat jen v případě porušení. Vzhledem k tomu, že 90 procent zařízení mělo jít do Unicornu, tak jsme chápali, že jména a kontaktní údaje jejich programátorů jsou jejich know-how, které nechtějí dát z ruky. Navíc to byl obchod s Unicornem, takže jsem si vůbec neuměl představit, že by takovou evidenci nevedli, že v tom jednoduše musejí mít pořádek, aby jim fungovaly splátky a účetnictví. Nyní jsme překvapení, že neví, kde zboží skončilo.

Kontakt z T-Mobilu

Jak vlastně vaše spolupráce s Mamutem začala?

Opět připomínám, že obchod byl s Unicornem. Úplně prvotní informace o tom, že je tu takováto obchodní příležitost, přišla od manažera Petra Letochy z T-Mobilu. Předtím působil jako key account manager T-Mobile pro J&T a byli jsme dál v pracovním kontaktu. V roce 2021 nám pak Břetislav Janoušek poslal e-mail, že Unicorn hledá pro skupinu dalšího dodavatele finančních služeb a elektronických zařízení. Janouška jsem nikdy předtím neviděl ani jsem ho neznal.

Podle informací ze strany Unicornu jste si ale s Břetislavem Janouškem byli velmi blízcí a měli jste si dokonce tykat.

Na začátku spolupráce jsme si vykali, protože jsme se neznali, dokonce mi v mailech komolil jméno. Není ale nic výjimečného, když nějaký čas jednáte pravidelně s obchodním partnerem, který je navíc stejně starý jako vy, že si začnete tykat. To je normální. Ale celá naše komunikace se týkala jen obchodu. A to i v době, kdy jsme se už tykali.

Jak na vás Břetislav Janoušek působil?

Byl pověřený jednáním za Unicorn. Měl vizitku Unicornu, měl e-mail na doméně firmy Plus4You z Unicornu, představil se nám jako obchodní a marketingový ředitel společnosti ze skupiny Unicorn. Takto se představoval, takto se podepisoval v mailech. Byl to člověk s velkým vlivem ve skupině Unicorn.

Jak víte, že byl Janoušek pověřený jednáním za Unicorn?

Jednak on přišel s tím, že má tento obchod v Unicornu na starosti. Co fakticky dojednal, to bylo nakonec uzavřeno. A pak jsme také věděli, že řeší podobný obchod s elektronikou i pro T-Mobile. A my jsme měli z T-Mobilu informaci, že ano, pan Janoušek obchod řeší a je to osoba, která celý obchod za Unicorn řídí.

Navíc, když jsem si to tehdy ověřoval, tak byl Janoušek jako obchodní a marketingový manažer a člen Top Managementu přímo na webu Unicornu, přestože ho již vymazali. Janoušek dokázal zařídit řadu dalších věcí, které jsme od Unicornu nad rámec leasingu občas poptávali. Navíc na schůzky chodil běžně s lidmi z Unicornu, kteří se k němu chovali takovým způsobem, že bylo jasné, že to pro ně není žádný kolemjdoucí externista, jak se to dnes snaží líčit.

Byl to naopak člověk, který měl v Unicornu velký vliv, uměl v rámci skupiny spoustu věcí dohodnout a zařídit. Bylo tedy logické, že jsme ho vnímali jako osobu, která bude byznys za Unicorn řídit i ve vztahu k nám, a bude proto ve smlouvě uvedený jako kontaktní osoba.

Dvoumiliardová pohledávka

Kdo nejvýše postavený z Unicornu s vámi byznys s Mamutem řešil?

Janoušek a Jan Měřinský člen Top Managementu Unicorn. Byl u toho i šéf právního oddělení Unicornu Jan Jareš. Podílel se na revizích smluv, často se k nim vyjadřoval. Byli s Břetislavem Janouškem v Top Managementu Unicornu, takže jsem je vnímal v rámci skupiny jako dvě „šajby“. Navíc Janoušek na jednáních často zmiňoval, jak má blízko k Vladimíru Kovářovi, mluvil o něm jako o Vladimírovi, vykládal historky, co spolu kde zažili.

Jak v praxi obchody s Mamutem probíhaly?

Zboží šlo vždycky od dodavatele k nám, my si ho spočítali, zkontrolovali, zaevidovali a předali. A pak podepsali dílčí smlouvu a předávací protokol v jednom. Takhle to fungovalo celou dobu. A celou dobu Mamut platil. To znamená, že po celou dobu jsme neměli jakékoliv indicie typu „pozor, kradou“.

Máme v tom pohledávky zhruba za dvě miliardy korun. Celkem jsme do Mamutu dodali 36 tisíc telefonů a zhruba 100 tisíc kusů příslušenství.

Foto: Seznam Zprávy Schéma vazeb okolo e-shopu Mamut.

Ze strany Unicornu zaznívá, že ze strany Břetislava Janouška část telefonů směřovala zpátky k dodavatelům elektroniky, od nich zase k vám a pak se kolečko opět uzavřelo k Mamutu. Můžete potvrdit, že tyto duplicity skutečně vyskytovaly?

To není pravda. My jsme telefony brali jen od prémiových resellerů. A vůbec si neumím představit, že by v něčem takovém jeli. Takže duplicit máme nula. Takže netuším, z čeho Unicorn, když toto tvrdí, vlastně vychází, když přitom zatím nebyli schopni doložit z podstatných věcí v této kauze skoro nic. V každém případě to není relevantní téma, nechci na nic takového naskakovat.

Kdyby nás nepodvedli hned na začátku v rámcové smlouvě a telefony v Mamutu nepředávali mimo smluvní ujednání Janouškovým firmám, tak by se nic takového nemuselo řešit. My jsme veškeré zboží svým dodavatelům uhradili a řádně do Mamutu dodali.

Špatný vtip

Kdy jste se dozvěděl, že je s Mamutem něco špatně?

Osmého března mi zavolal generální ředitel Unicorn Systems a člen představenstva Unicornu Jan Jaroš. Říkal, že Janoušek zmizel, že je problém a že je potřeba to řešit a že mi to vysvětlí. Při osobním setkání mi pak Jaroš zopakoval, že Janoušek zmizel a že Mamut nemá peníze na placení splátek.

Na to jsem odpověděl, že Unicorn má ale přeci evidenci uživatelů dodaných zařízení, takže to asi nebude až takový problém, protože budou za telefony a příslušenství dál splácet. Jaroš odpověděl, že takto to není. Že Mamut předával elektroniku do Janouškových firem SBJ Trade a J.A.E., že netuší, kde zařízení jsou.

Jak jste na to reagoval?

Myslel jsem, že je to špatný vtip, protože to je přeci podvod jak kráva. Říkám mu, jak je to možné, vždyť máme podepsanou smlouvu, že 90 procent zařízení má jít do Unicornu, tak jak je možné, že neví, kde ty telefony jsou. Jak to, že v rozporu se smlouvou dávali telefony Janouškovým firmám. A on na to, že všichni z Top Managementu věděli, jak ty telefony putují, a že tomu nerozumí.

Jestliže tedy naše smlouva s Mamutem jasně říkala, že 90 procent zařízení má jít do skupiny Unicorn, a oni pak říkají, že věděli o tom, že elektronika z Mamutu jde dál do Janouškových firem, tak to na nás byl cílený podvod od samého začátku. Pro mě to byl totální šok. A Unicorn si nad tím celým jen umyl ruce tím, že podal trestní oznámení, ale že by například vymáhal pohledávky vůči Janouškovým firmám, tak v tom, pokud je mi známo, nepodniká nic.

Jediná věc, kterou teď Unicorn reálně dělá, je, že se snaží Mamut totálně vystříhat ze skupiny, jako by tam nikdy nebyl. Ale jak jsem už řekl, za mě byl Mamut jen servisní firma, měl s Unicornem smlouvu o manažerském řízení, dispoziční práva k účtům Mamutu měly podle veřejných zdrojů i třetí osoby v rámci Unicornu i účetně, daňově a organizačně to prostě byla součást Unicornu.

Navíc Vladimír Kovář starší inkasoval procento tržeb z Mamutu. Takže pokud měl Mamut za rok 2021 obrat 600 milionů korun a loni přes dvě miliardy, tak asi musel vidět na svém účtu, že se tam něco děje. Jestliže se tedy nyní Unicorn tváří, že s Mamutem neměl skoro nic společného a o ničem nevěděli, tak říkám, že je to hodně zvláštní, když ve skutečnosti řídili Mamut manažersky, účetně i daňově.

Kdo měl zlý úmysl

„Je téměř vyloučeno, aby tento podvod proběhl bez zlého úmyslu, vědomosti či alespoň hrubé nedbalosti manažerů ve společnostech T-Mobile a J&T Leasing,“ tvrdí firma Plus4U z Unicornu. Věděl jste o tom, že se okolo Mamutu děje něco špatného? Pokud ne, šlo z vaší strany o hrubou nedbalost, jak tvrdí Plus4U?

Toto tvrzení je naprosto nesmyslné. Jak jsem řekl, jasně jsme vycházeli z naší smlouvy, že 90 procent zařízení má jít do Unicornu. Schéma, které, jak jsme pak následně zjistili, tam ve skutečnosti bylo, bychom nikdy nepřipustili. Něco takového by nikdy neprošlo. Navíc naší rámcovou smlouvu samotní právníci Unicornu připomínkovali a jednatelé Mamutu podepsali.

Navíc Janoušek tvrdil, že Unicorn má velký finanční polštář, kdyby náhodou došlo k nějakému výpadku. Navíc již delší dobu běžela spolupráce Mamutu s T-Mobilem. Celou dobu to běželo, dodávalo se, platilo se, všichni byli spokojení. Neměli jsme žádné reklamace, žádné připomínky k dodávkám, tak proboha, jaký zlý úmysl? Prostě jsme o tom nevěděli, protože to byl na nás podvod jako prase. Pokud byl někde nějaký zlý úmysl, tak v jednání ohledně smlouvy, kterou schválili právníci Unicornu a dojednali členové Top Managementu.

Dobře, dodrželi jste ale všechny vaše interní předpisy a procesy?

Tam nebyl problém. Schvalování proběhlo, smlouvy se podepsaly, právníci to připomínkovali. Navíc jsme si na začátku vše vyzkoušeli v rámci pilotního projektu. Chtěli jsme si vyzkoušet logistiku, jak se bude dodávat, jak budeme nakupovat, jak se bude platit. Tím vším jsme si prošli. Zpětně samozřejmě vidíte věci, které bylo možné udělat jinak. Byla chyba uvěřit v solidnost Unicornu. Ale nad tím teď nemá cenu spekulovat.

Kdy jste zaznamenali první problémy s platbami z Mamutu?

Rok a půl, možná rok a tři čtvrtě se platilo bez problémů. Ve čtvrtém kvartálu 2022 se ale platby začaly zpožďovat. Avšak pozor, stále to bylo zpoždění jen v řádu dní, nebylo to nic dramatického. Janoušek to tehdy vysvětloval tím, že Unicorn předělává kompletně účetní informační systém a jsou s tím problémy. Všechno se do konce měsíce doplatí, všechno bude v pořádku.

Faktury za prosinec jsme dostali zaplacené na konci ledna a leden jsme měli dostat na konci února. Mezitím jsem už ale pro Mamut sepsal návrh splátkového kalendáře. Generální ředitel Unicornu Jan Jaroš (Jan Jaroš je člen představenstva Unicorn, pozn. red.) mi pak v březnu na schůzce řekl, že o našem návrhu splátkového kalendáře věděl. Navíc jsme se až později dozvěděli, že již na začátku letošního roku jednal Unicorn s T-Mobilem o řešení situace.

Styl podvodu

Kdo podle vás nese za celý případ zodpovědnost?

V Unicornu podle mého jednoznačně museli vědět, co se v Mamutu děje. Dvacet let jsem ve vedení různých firem, takže vím, jak se reportuje zdola nahoru a co všechno se sleduje. Vedení Unicornu muselo být přesně informováno, museli vědět, jak to tam funguje. Takže pokud toto všechno dopustili, tak je to podle mne jejich vina, je to vina holdingu Unicorn.

Teď přitom strkají hlavu do písku a říkají my nic, my muzikanti. Přitom by měli začít jednat, protože to je jinak příběh jak z devadesátek, když je někdo takovýmto stylem podveden. Místo aby řešili Janouškovy firmy a pátrali po peněžních tocích, tak žalují věřitele. Vina je jednoznačně na straně holdingu Unicorn. Ten to podle mě věděl, řídil to, takže s tím měl něco dělat, a ne to takhle nechat několik let běžet.

Mohl být celý případ dílem jednoho člověka?

Ne, to nejde. To by nešlo uřídit už jenom logisticky.