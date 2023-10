V obří kauze zmizelých iPhonů se nechali napálit i specialisté z PwC

Obří kauza zmizelých iPhonů z firem okolo e-shopu Mamut.cz zasáhla nepříjemně také poradensko-auditorskou společnost PwC. Ta na trhu patří do takzvané „velké čtyřky“. Je ve svém oboru jednou z největších a nejdůvěryhodnějších firem na světě.

Přesto experti PwC ze zkoumání smluv Mamutu a jeho partnerů nevyvodili závěr, že je s nimi něco špatně. A to v době, když již partnerské firmy Mamutu začaly mít problémy s platební morálkou.

E-shop Mamut provozovala firma Mammoth ze skupiny Unicorn miliardáře Vladimíra Kováře staršího. Přes Mamut putovalo do spřízněných firem velké množství elektroniky značky Apple. Na přísunu telefonů, sluchátek a dalších zařízení do Mamutu se výrazně podíleli operátor T-Mobile a společnost J&T Leasing.

Hlavním organizátorem obchodů byl podnikatel Břetislav Janoušek. Jeho pozice v celém soukolí byla natolik silná, že se loni dokonce dostal do pracovní skupiny Unicornu zahrnující vrcholové manažery skupiny, honosil se i holdingovou vizitkou. Telefony a sluchátka směřovaly z Mamutu do Janouškových firem SBJ Trade a J.A.E. Oficiálním důvodem byl další pronájem zařízení koncovým uživatelům.

T-Mobile a J&T Leasing hlásí škody v miliardách korun a samotný Unicorn, do jehož koncernu Mamut patří, se označil za oběť podvodu. Kauzu vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„T-Mobile tedy reagoval na zvýšený objem obchodů se skupinou, se kterou obchodoval pravidelně mnoho let a o jejíž kredibilitě tehdy neměl žádné pochybnosti. V rámci standardních procedur pověřil T-Mobile nezávislou a renomovanou třetí stranu prověrkou obchodů realizovaných společností Mammoth,“ dodala zástupkyně operátora.

„V mezidobí byl T-Mobile ze strany zpracovatele informován, že nedošlo k žádnému závažnému zjištění rizik. T-Mobile proto s dodávkami hardwaru do skupiny Vladimíra Kováře dál pokračoval,“ poznamenala mluvčí telekomunikační firmy.

„T-Mobile neměl ke smlouvám přístup, protože šlo o smlouvy společnosti Mammoth s třetími osobami. Řečeno jinými slovy, společnost T-Mobile se měla dozvědět, jestli jsou smlouvy v pořádku, či nikoli bez toho, aniž by samotné smlouvy viděla. Společnost T-Mobile v tomto ohledu spoléhala na profesionalitu a odbornost zpracovatele zprávy,“ sdělila Patricie Šedivá z T-Mobilu.

„PwC neověřovala podklady obdržené z jakékoliv strany během tohoto projektu, a to především ze strany společnosti Mammoth. Analýza prezentovaná PwC je tedy založená na zdrojích a informacích, které byly PwC poskytnuty,“ stojí v úvodu zprávy pro T-Mobile podepsané partnerem v PwC Petrem Smutným.

„Se zprávou se seznámili zaměstnanci T-Mobilu, kteří byli zodpovědní za posouzení rizik. Kdyby zpráva obsahovala jakékoli pochybnosti o obchodech společnosti Mammoth s jejími odběrateli, T-Mobile by učinil vše pro to, aby ke škodě na straně společnosti T-Mobile nedošlo,“ poznamenala tisková zástupkyně společnosti.

„S ohledem na to, že zpráva utvrdila T-Mobile o absenci rizik, a vzhledem k tomu, že společnost Mammoth patřila do koncernu ovládaného Vladimírem Kovářem st., kterého tehdy T-Mobile považoval za kredibilního obchodního partnera, pokračoval T-Mobile v dodávkách,“ doplnila Šedivá.

„Dodal PwC podvrženou databázi klientů, ze které vyplývalo, že na jednoho údajného zákazníka připadají desítky zařízení Apple. Tuto zjevnou nesrovnalost nikdo nedokázal odhalit, resp. se zřejmě nikdo daty vůbec nezabýval, jinak by musel dospět k závěru, že informace nejsou pravdivé,“ uvedla mediální zástupkyně Plus4U z Unicornu Aneta Havlová.

Právě velký počet kontraktů, které rozbor PwC uvádí, je zarážející. Celkem je to zhruba 271 tisíc smluv. Z toho přibližně 133 tisíc kontraktů mělo být uzavřeno se zaměstnanci společnosti Mammoth. Dalších 62 tisíc smluv se mělo týkat lidí z Unicornu.

Na začátku letošního roku Unicorn uváděl, že pro skupinu pracuje 2780 lidí. Smlouvy na elektroniku značky Apple se však netýkaly jen přímo lidí z holdingu, ale také například jejich rodinných příslušníků. Za hypotetického předpokladu, že každý člověk z Unicornu má čtyřčlennou rodinu, by to celkem představovalo 11 120 osob.

Každá smlouva uzavíraná Mammothem a jeho partnerskými firmami se navíc týkala jednoho zařízení. Jinými slovy, jeden telefon, jedna smlouva. To samé v případě sluchátek.

Pokud by tedy každý člen hypotetické čtyřčlenné rodiny všech lidí z Unicornu uzavřel po jedné smlouvě na iPhone a po jedné smlouvě na sluchátka AirPods, bylo by to celkem 22 240 kontraktů. Což je malá část z celkových více než 195 tisíc smluv, které v případě společnosti Mammoth a Unicorn uvádí v součtu zpráva od PwC.