Kdo chce investovat do „farem budoucnosti“, uslyší výmysly, zjistili reportéři

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Hlavním byznysem brněnské skupiny GFF je budování akvaponických farem a technologií v rámci její společnosti Future Farming. Přestože je to rizikový projekt, jehož budoucnost zatím není jistá, obrací se při získávání kapitálu na drobné investory. Neodmítá ani zájemce, kteří s investováním nemají žádné zkušenosti. Skupina již udala dluhopisy za jednu miliardu korun. Další miliardy hodlá ještě nabrat.

Redakce SZ Byznys tedy zkusila zjistit, co všechno finanční poradci zájemcům o tyto dluhopisy říkají. Právě distributoři totiž při zprostředkování dluhopisů a dalších investičních produktů sehrávají klíčovou roli – jsou to finanční poradci, kteří mají při komunikaci se zájemci o investice klíčovou roli při jejich přesvědčování, aby nakonec otevřeli peněženku.

Zjišťování mělo charakter takzvaného mystery shoppingu. Reportéři SZ Byznys se jako soukromé osoby vydávali za zájemce o dluhopisy Future Farming. Na webu Future Farmingu vyplnili kontaktní formulář. Následovalo několik telefonátů s distributorem dluhopisů, došlo i k výměně e-mailů.

V závěru komunikace s prodejcem došlo na konfrontaci, kdy se poradce dozvěděl, že celá věc byla součástí novinářského pátrání a čelil otázkám ohledně informací, které zájemcům o obligace poskytuje.

Ale já o investování nic nevím

Následující den po vyplnění online kontaktního formuláře se ozval prodejce. „Specializuji se přímo na Future Farming,“ ujistil během komunikace obchodník Petr L. (Jméno bylo redakčně změněno.)

Reportér v roli soukromého zájemce o obligace obchodníkovi hned v úvodu řekl, že s investicemi nemá žádné zkušenosti, a že tudíž neví, jestli je pro něj takovýto finanční produkt vhodný, protože by se nerad hned na začátku spálil.

Poradce na to reagoval tím, že dluhopisy Future Farming jsou „konzervativní produkt“. „Díky tomu, že nám investoři půjčují jejich finance, my jim vyplácíme procenta. Procenta jsou pevně smluvně daná. Není to tak, že když se něco stane, tak vám dáme třeba jenom polovinu,“ popsal poradce Petr L.

Takto se na finančním trhu označují investice s nízkou mírou rizika. Jak již ale redakce SZ Byznys popsala, tak se řada firem ze skupiny okolo Future Farming potýká s vysokým zadlužením a prodělky. Její projekty se navíc zpožďují, v jednom z případů společnost ještě ani nevlastní pozemky.

Při rozhovoru s distributorem se proto reportér v roli zájemce o dluhopisy zeptal, ve srovnání s čím jsou bondy konzervativní investicí. Poradce překvapivě odpověděl, že jde o srovnání s investicí přímo do akcií akvaponických farem.

Akvaponie Akvaponie je inovativní zemědělský systém kombinující chov ryb a pěstování zeleniny a bylinek. Biologický odpad z chovu ryb na maso se využívá jako hnojivo pro pěstování rostlin. Kořenová síť rostlin následně pročistí vodu tak dobře, že se může vrátit zpět k rybám. Tento cirkulární model má v kombinaci s nízkou energetickou náročností sloužit jako ukázka udržitelné produkce potravin. Budování akvaponických farem je ale investičně náročný podnik. Future Farming je v České republice nejviditelnějším propagátorem tohoto inovativního zemědělského oboru. Z domácí konkurence byla nejvíce vidět rovněž Rybí zahrada z Lážovic na Berounsku. V létě 2023 vstoupila do tohoto projektu kapitálově i Future Farming. Dlouho funguje na trhu akvaponická firma v Přáslavicích u Olomouce, kterou tam provozuje společnost Flenexa plus podnikatelů Aleše Horáka a Michala Netolického.

„Akvaponické farmy jsou ještě relativně mladé, takže je to investice na delší časový horizont. To znamená na sedm a více let. Podle ekonomického plánu, kterého se striktně držíme a všechno nám funguje, očekáváme tam roční dividendu okolo 12 procent. Ale pozor, je to průměr za následujících deset let. Na začátku můžou být dividendy jednotky procent nebo dokonce nulové,“ uvedl poradce.

Rizikem u investičních akcií je, že se může například zpomalit budování akvaponických farem, popsal dále obchodník. Zpožďování projektů Future Farming se však již děje. Navíc příjmy z akvaponického byznysu mají pokrývat i závazky z dluhopisů.

Přestože lákadlem na dluhopisy jsou akvaponické farmy, stojí v emisních podmínkách dluhopisů, že je mateřská skupina GFF může v rámci holdingu použít na cokoliv. Vydavatelem aktuálních emisí obligací pojmenovaných podle jednotlivých farem je navíc firma GFF Invest, která má na Future Farming vazbu přes mateřskou společnost GFF.

„První dluhopisy jsme měli přímo na Future Farming. Protože ale nemá tolik aktiv a nebylo to pro klienty dostatečně jištěné, začali jsme je vydávat přímo na GFF. To je mateřská firma, která má aktiva za 1,8 miliardy korun. Ručí za veškeré závazky vůči klientům,“ vysvětloval poradce.

V tomto tvrzení je hned několik nepravdivých a zavádějících tvrzení. Dluhopisy nevydává přímo Future Farming ani GFF, ale další firmy z holdingu. Stejně tak zmíněná aktiva za 1,8 miliardy korun nejsou aktiva samotné společnosti GFF, ale celého holdingu. Tvrzení o jejich hodnotě navíc nelze nezávisle ověřit. Jak již redakce SZ Byznys upozornila, tak auditorem skupiny je společnost, kterou GFF spoluvlastní.

Rizikem jen Putin

Další nepravdou tvrzenou distributorem byla informace, že dluhopisy jsou zajištěné majetkem mateřské firmy GFF.

„V případě, že bychom z Future Farming nemohli vyplácet finance, tak je GFF vyplatí,“ pokračoval prodejce Petr L. Poznamenal sice, že žádná investice není stoprocentní, ale zároveň ujišťoval, že GFF by nedostála závazkům jen v extrémním případě.

„Nevím, co by se muselo stát. Musel by sem přijít například Putin a bombardovat Českou republiku,“ dodal.

Foto: Seznam Zprávy Vlastnické schéma okolo GFF a Future Farming.

Jedna z firem ze skupiny GFF skutečně v roce 2021 nabídla za jednu z dluhopisových emisí ručení majetkem mateřské firmy GFF. To však neplatí u aktuálního dluhopisového programu. V něm může holding vydat dluhopisy až za 750 milionů korun.

„Za dluhy z dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení,“ uvádějí jednoznačně zveřejněné oficiální dokumenty ke stávajícímu dluhopisovému programu.

ČNB a podnikatelský záměr

Při diskuzi o bezpečnosti dluhopisů zmínil poradce také Českou národní banku. Tedy instituci, která schvaluje prospekty u větších dluhopisových emisí. Nijak se ale nezbývá například hospodařením emitenta.

„Z České národní banky nám museli schválit, že je vhodné vydat takovouto emisi na vybudování akvaponických farem a vyplácet klientům takovéto výnosy,“ uvedl dále distributor dluhopisů. Reportér se následně zeptal, jestli tomu rozumí správně, že ČNB schválila podnikatelský záměr firmy. „Přesně tak,“ odpověděl Petr L. Regulátor se však k informaci o schvalování obchodního plánu vymezil.

„ČNB při schvalování prospektu rozhodně podnikatelský záměr emitenta neschvaluje. Posuzuje ovšem, kromě jiného, vnitřní soudržnost údajů obsažených v prospektu a zajišťuje dostatečný popis možných rizikových faktorů spojených s emitovaným, nabízeným cenným papírem a jeho emitentem,“ reagovala mluvčí centrální banky Petra Krmelová.

„Česká národní banka v rámci řízení o schválení prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru,“ vysvětlila ČNB na jiném místě.

Tajné povolení

Samostatnou kapitolou komunikace s distributorem dluhopisů byla debata o stavu jednotlivých projektů. Furure Farming provozuje zatím jen dvě akvaponické farmy, a to v Kalech u Tišnova a v Brně-Dolních Heršpicích. „V Přerově nad Labem dokončujeme akvaponickou farmu, která bude také produkční,“ uvedl Petr L.

Další projekt má Future Farming v Letonicích u Vyškova. „V Letonicích máme nyní schválené stavební povolení, takže tam nyní budeme stavět,“ pokračoval prodejce dluhopisů v popisu projektů.

Foto: Daniel Novák Pozemek Future Farming v Letonicích u Vyškova, kde se má stavět.

Při dalším telefonickém rozhovoru s prodejcem dluhopisů se reportér stále ještě v roli zájemce o investici zeptal, jestli je možné doložit, že projekty farem v Přerově nad Labem a v Letonicích mají stavební povolení.

„To je dobrá otázka. To jste mě zaskočil,“ reagoval Petr L. a slíbil, že požadované dokumenty zkusí ve Future Farming poptat.

„Tak jsem zjišťoval, jak bychom byli schopni doložit informace o stavebním povolení, ale bohužel tyto informace nesdílíme,“ sdělil následně e-mailem s tím, že doložení informací o stavebním povolení není z právního hlediska možné. Informace o stavebním řízení se přitom běžně publikují na veřejných úředních deskách, a to i online.

Při sebevětší snaze by však prodejce dluhopisů stejně stavební povolení ukázat nemohl. Žádné totiž není.

Future Farming skutečně projekt v polabském Přerově oznámila loni na podzim. Faktem ale také je, že tam zatím nevlastní ani pozemky. Zatím se tam tedy žádná realitní transakce neuskutečnila. Tím spíše přestavba stávajícího zemědělského areálu, který se v místě nachází.

Reportér se rovněž snažil u distributora zjistit konkrétní umístění parcel v Přerově nad Labem. Obchodník poslal číslo popisné objektu, kde má podle něj farma vyrůst. Jeho majitel se však rázně ohradil, že by měl s Future Farming cokoliv společného.

Až následně se podařilo zjistit, že zmíněné pozemky se nacházejí o kousek vedle. Přestože jejich vlastník pravděpodobně jednání s Future Farming vedl, nejsou v katastru ohledně nějakých dohod žádné stopy. Například v podobě zapsaného práva stavby, které se používá v případě, kdy investor pozemky ještě nevlastní, ale už na nich stavbu připravuje.

V jihomoravských Letonicích sice skupina pozemky vlastní, ale to je zatím všechno. Starosta Letonic Jiří Skokan zatím o jakýchkoliv krocích k získání stavebního povolení neví. „Žádné územní řízení ani stavební řízení neprobíhá,“ řekl.

Haly a býlí

V neposlední řadě padla otázka na projekt farmy ve slovenské Senici. Mimo jiné na to, jestli je projekt dokončený včetně skleníků.

„Tam už je to kompletní, ano,“ odpověděl poradce.

Skutečnost je však taková, že v Senici zatím stojí jen haly pro chov ryb, které navíc ještě nejsou v provozu. Pozemky za halami určené pro výstavbu skleníků zatím jen zarůstají plevelem a náletovými křovinami.

Foto: Daniel Novák Pozemky pro budoucí skleníky Future Farming ve slovenské Senici. Vzadu jsou vidět již stojící haly pro chov ryb.

Vzhledem ke stavu projektů se reportér v roli zájemce o dluhopisy rovněž zajímal, odkud pocházejí peníze, které skupina používá na výplatu výnosů z dluhopisů. Nebo na splacení předchozích emisí, které již byly splatné.

„Farmy běží, ale jak jsem už říkal, je to relativně mladý projekt. Akvaponie je dost nákladná na postavení, ale potom je zase levná na údržbu. Přesto u dluhopisů vyplácíme výnosy hned. Je to něco jako poděkování za půjčení financí,“ uvedl prodejce.

Dluhopisové výnosy podle Petra L. skupina vyplácí například ze svého e-shopu provozovaného společností Farmia Food. Podle posledních zveřejněných výsledků za rok 2021 měl obchod ztrátu převyšující 15 milionů korun. Tržby firma nezveřejnila.

Rozhovor s distributorem dluhopisů Future Farming Po absolvování několika telefonických rozhovorů a e-mailové komunikace s prodejcem dluhopisů Future Farming Petrem L. popsal reportér SZ Byznys obchodníkovi, proč se celá komunikace uskutečnila. Zároveň se pokusil finančního poradce konfrontovat s tvrzeními, která v komunikaci zazněla. Na úvod je potřeba říci, že jsme ze Seznam Zpráv, a že jsme s kolegyní tímto způsobem zjišťovali, co všechno distributoři dluhopisů říkají zájemcům o investice. Nyní bych vám rád položil několik oficiálních otázek jako novinář. Kdo vám vlastně říká, jaké informace máte zájemcům o dluhopisy sdělovat? Počkejte, trochu jste mě zaskočil. Vy jste dal poptávku, že chcete investovat, a přitom investovat vůbec nechcete. Je to tak. Dobře. Máme pravidelná školení, máme týdenní a měsíční porady, kde se říkají veškeré novinky. A tyto informace vám říkají přímo lidé z Future Farming? Ano i ne. Naše společnosti jsou trošičku provázané a je tu více osob. Nakolik máte ověřené informace, které zájemcům o dluhopisy sdělujete? To, co říkají, sedí. To mám ověřené. Člověku se snažím odpovědět logicky s dodatkem, že to ještě dodatečně zjistím. V naší komunikaci zaznělo několik věcí, které určitě nesedí. Například jste řekl, že podnikatelský záměr schválila Česká národní banka. ČNB ale podnikatelský záměr určitě neschvaluje. Proč jste to tedy říkal? To je součástí prospektu. A jestli ne, tak se omlouvám. To jsem asi řekl špatně. A víte to, že se ČNB nezabývá podnikatelským záměrem emitentů dluhopisů? Ano, ale schválila to, protože je to obsažené v prospektu. A omlouvám se, už mi vypršel časový fond, mohu případně zavolat později. Pardon, ale přeci mám ještě pár otázek. Říkal jste, že na farmu v Letonicích je již vydané stavební povolení. Podle starosty Letonic tam ale žádné stavební řízení ani nezačalo. Odkud jste měl informaci, že je tam vydané stavební povolení? Teď nevím, co myslíte. A omlouvám se, ale už nemám prostor. Můžu poslední otázku? Stejně tak jste k farmě v Přerově nad Labem říkal, že jsou tam pozemky smluvně zajištěné, ale v katastru nic takového není. Od vedení mi bylo řečeno, že je zajištěné máme. Rovněž jste říkal, že farma v Senici je už kompletní včetně skleníků, ale tam žádné skleníky nejsou. Přesné informace vám k tomu nedokážu teď říci. Jdete na to hezky, ale omlouvám se, budu končit.

Skupina GFF a Future Farming se ohledně výsledků svých společností brání tím, že neodrážejí aktuální stav. Faktem však je, že řada firem z holdingu zveřejnila výsledky naposledy za předloňský rok.

Samotná Future Farming s. r. o. se za loňský rok chlubí tržbami 217 milionů korun a čistým ziskem 14,8 milionu korun. Není však jasné, z čeho přesně zisk pochází. Odběratele svých technologií firma tají.

Jistý je jen fakt, že Future Farming vydělává na půjčování peněz do jiných částí skupiny GFF. V přehledu dlouhodobých pohledávek, které má Future Farming za 283 milionů korun, společnost výslovně uvádí, že to jsou úročené půjčky do dceřiných a sesterských firem. V holdingu GFF je například i firma Future Mining těžící kryptoměny.

Vyjádření Future Farming ke komunikaci Seznam Zpráv s prodejcem dluhopisů Po rozhovoru SZ Byznys s distributorem dluhopisů Future Farming přišel rychle dopis podepsaný jednateli Future Farming Michalem Fojtíkem a Martinem Podobou. V něm mimo jiné uvedli, že Petr L. je „zaměstnancem externí společnosti“. Touto „externí“ firmou je však společnost Frontman. Tedy firma, kterou ze sta procent vlastní společnost GFF zastřešující i Future Farming. Vážený pane Nováku, dnes jsme byli informováni o rozhovoru mezi zaměstnancem externí společnosti nabízející dluhopisy Future Farming a vámi, jehož předmětem bylo naše podnikání. Během rozhovoru zaznělo několik nekorektních informací. Ty nejdůležitější považujeme za nutné uvést na pravou míru. 1. Společnost Future Farming v žádném ze svých dokumentů nikdy netvrdila, že ČNB schválila podnikatelský záměr Future Farming. 2. Společnost Future Farming v žádném ze svých oficiálních vyjádření neinformovala, že již bylo vydáno povolení na výstavbu farmy v Letonicích. O našem záměru postavit v obci první aqvaponickou farmu na zelené louce jsme informovali obecní úřad i místní občany a nyní činíme potřebné kroky k získání stavebního povolení. 3. Společnost Future Farming informovala o dohodě se ZVO Group na převzetí areálu v Přerově nad Labem. Převzetí je podle litery vzájemné smlouvy v procesu a bude dokončeno do konce roku 2023. Společnost Future Farming v žádné ze svých oficiálních informací neinformovala, že by byl tento proces již dokončen. 4. Společnost Future Farming nikdy neinformovala, že na farmě Senica byla uvedena do provozu pěstební část (skleníky). Výstavba pěstební části je v plánu až po dokončení rybí farmy, která je nyní v procesu. 5. Společnost Future Farming nikdy neinformovala, že by hlavním zdrojem našeho ziskového podnikání byl v tuto chvíli prodej zeleniny a ryb. Naopak Future Farming jasně deklarovala, že hlavním zdrojem našich příjmů, které se v posledních třech letech vyšplhaly v souhrnu na půl miliardy korun, je prodej technologií, technologických celků i obchodních podílů. Vzhledem k tomu, že investiční produkty Future Farming nabízí mnoho subjektů, jsou všechny výše uvedené informace dlouhodobě veřejně dostupné na stránkách Future Farming, abychom předešli jakýmkoliv zavádějícím informacím. Externí partner nás informoval, že nesprávné osobní interpretace svého zaměstnance považuje v tuto chvíli za osobní selhání jednotlivce. V návaznosti na vzniklou situaci jsme požádali všechny spolupracující subjekty, aby provedli audit poskytovaných informací o Future Farming, aby nedocházelo k dezinterpretaci faktů, které by mohly poškodit naše úsilí na poli udržitelného zemědělství. S přátelským pozdravem Michal Fojtík Jednatel Future Farming Martin Podoba Jednatel Future Farming