Miliardy korun nepomohly, hackeři zkoušejí dostat z nemocnic výpalné

„Tlak na nemocnice je dostatečný, dlouhodobě jsou ale podfinancované, IT a cyber security expertům nabízejí pouze nízké tabulkové platy a investice jsou ne vždy účelně využité,“ popsal současnou situaci Michal Čábela.

Přitom na rozdíl od bank, které mají peníze na zaplacení nejlepších expertů a jde u nich „jen“ o peníze, v nemocnici může kyberútok stát lidské životy. „V evropském regionu se to v roce 2020 stalo v německém Düsseldorfu, kdy došlo k úmrtí pacienta v přímém důsledku kybernetického útoku,“ připomněl Čábela.

„Děláme všechno pro to, abychom v plzeňské fakultní nemocnici zabezpečeni byli,“ říká například její ředitel Václav Šimánek. Do kyberbezpečnostních opatření už investovali stovky milionů korun a podobná částka to bude i v příštích několika letech.