Miliony zákazníků čeká změna cen energií. Kolik příští rok zaplatí za plyn?

V příštím roce čeká miliony zákazníků změna ve fakturách za plyn. Odrazí se na nich totiž vládní pomoc formou zastropování cen energií. Odběratelé tak zaplatí cenu nižší, než jaká by se od Nového roku objevila v jejich ceníku.

Za odebraný plyn domácnosti zaplatí maximální částku 3 025 Kč za MWh (3,025 Kč za kWh) včetně DPH. K zastropované ceně je třeba přičíst ještě další poplatky, jako je daň z elektřiny, poplatek za distribuci, činnost operátora trhu (OTE) a systémové služby.

Kdo má zafixovanou cenu nad touto úrovní, bude platit za odebraný plyn vládní strop. Stále však existuje skupina zákazníků, které se opatření týkat nebude. Cenové maximum neplatí pro klienty, kteří mají z minulých let zafixované ceny pod úrovní stropu. Těm se částky nezmění.

Cenový strop budou od Nového roku platit miliony domácností. Fixace v příštím roce končí stovkám tisíc z nich, dalším se zvednou ceny v produktu na dobu neurčitou.

Podle vládního nařízení lidé zaplatí za odebraný plyn na 2500 Kč za MWh bez DPH. Pokud by vláda na cenu neaplikovala strop, platily by domácnosti dle odhadů společnosti Centropol 3750 Kč za MWh bez DPH.

Od Nového roku se však zvýší regulovaná složka ceny plynu, kterou stanovuje Energetický regulační úřad. Poplatky za distribuci plynu se od ledna budou lišit v řádu korun.

Domácnost, která na plynu vaří

Například účet za plyn modelové domácnosti, která jej využívá pouze na vaření (spadá tak do pásma spotřeby do 1,89 MWh ročně) bude odpovídat 3585 Kč za MWh, pokud její roční spotřeba činí jednu MWh. Jinak by podle Centropolu mohla dosáhnout až 5138 Kč za MWh.

Po přičtení regulované části ceny, fixního platu dodavateli a DPH se roční náklady této domácnosti dostanou na 5007 Kč, přičemž její měsíční záloha činí 417,2 Kč.

Pokud má však modelová čtyřčlenná domácnost vařící na plynu nižší spotřebu ve výši 0,5 MWh, její kompletní roční účet pod cenovým stropem bude odpovídat 3214 Kč. Po rozpočítání by měsíční záloha tvořila 267,9 Kč.

Domácnost, která plynem ohřívá vodu

Když modelová domácnost žije v domě a místo elektřiny ohřívá vodu plynem, její roční spotřeba, a tudíž i náklady budou vyšší. Tato rodina by čistě za MWh plynu po zastropování zaplatila 3331 Kč. Přitom může spotřebovat 4,5 až sedm MWh ročně. Celkové roční náklady by v případě nižší spotřeby odpovídaly 17 179 Kč, přičemž měsíční záloha by byla 1431 Kč.

Pokud domácnost v pásmu spotřeby 1,89 až 7,56 MWh ročně využívá k ohřevu vody více plynu, zaplatí za něj měsíčně 2125,6 Kč. Za rok se tak její náklady dostanou na 25 507 Kč.

Domácnost, která plynem i topí

Domácnost, která plyn využívá kromě ohřevu vody i k topení (spotřeba nad 7,56 MWh), může za plyn zaplatit ročně i vyšší desítky tisíc Kč. Rodiny s nižší spotřebou kolem 10 MWh za rok by s vládní pomocí zaplatily 3304 Kč za MWh. Za rok by pak celkem vydala 36 217 Kč a měsíční zálohy by odpovídaly 3018 Kč.

Pokud ale rodina spotřebuje k vytápění více, například 20 MWh plynu, její cena za MWh bude 3281 Kč. Na měsíční zálohy si už bude muset připravit 5632,3 Kč a za rok za plyn i se zastropováním zaplatí 67 588 Kč.