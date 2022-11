Milionů lidí se bude týkat strop na energie. Podívejte se, kolik lze ušetřit

Kdo má zafixovanou cenu nad touto úrovní, bude platit za silovou elektřinu vládní strop. Na ten narazí i miliony klientů, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou – ve čtvrtek to oznámily mimo jiné ČEZ a E.ON, kteří dohromady obsluhují více než tři miliony klientů. Stropy se netýkají klientů, kteří mají z minulých let zafixované ceny pod úrovní zastropovaní.

Podle Centropolu odpovídá průměrná spotřeba takovéto domácnosti 1,9 MWh ročně. Zaplatila by tedy 15 575 Kč za rok, zatímco bez stropu by to bylo 24 740 Kč. Úspora tedy činí 9185 Kč. Spotřeba se však může vyšplhat například na 3,8 MWh, přičemž by ročně se stropem čtyřčlenná domácnost zaplatila 31 151 Kč, což představuje proti nestropované alternativě rozdíl 18 369 Kč.