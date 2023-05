Obchodovat přes FTMO z Česka si už zkusilo milion lidí. Firma rekordně roste

Je málo firem, které dokázaly za pár let vyrůst do miliardových tržeb i zisků, a to vše bez investorů. Fintechovému start-upu FTMO se to ale podařilo. Společnost, která vybudovala mezinárodní platformu pro amatérské burzovní obchodníky, má čtyřmiliardové tržby a zisk téměř dvě miliardy. Obchodování na platformě firmy, která je nejrychleji rostoucí ve střední Evropě, si vyzkoušelo už milion lidí.