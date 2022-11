Měsíčně stovky tisíc dolarů. Takhle česká firma platí své nejlepší lidi

Před osmi lety se Otakar Šuffner a Marek Vašíček potkali na Vysoké škole ekonomické v Praze na tradingovém kroužku.

„Tehdy nikdo nevěděl, co to je. Dnes má každý aplikace na krypto, ale když jsme tehdy šli do hospody a někomu ukázali naše grafy, byli jsme divní,“ vzpomíná Otakar Šuffner. Trading je ale pohltil, a aby se kvůli němu mohli scházet, plánovat a obchodovat, pronajali si první kancelář.

V té době je zaujala americká firma, která své účty poskytovala dalším obchodníkům. Řekli si, že sami by to dokázali lépe, férověji a s větší přidanou hodnotou, a rozhodli se založit svou vlastní společnost. Investoři je odmítli, v soutěžích pro startupy neuspěli. A tak začali sami. I díky tomu jsou dnes jedinými vlastníky společnosti FTMO, která patří mezi nejrychleji rostoucí firmy světa. Loni vykázala tržby tři miliardy korun a letos cílí na čtyři miliardy.

Princip podnikání FTMO je jednoduchý: „Hledáme úspěšné tradery a těm pak dáme příležitost si vydělat,“ říká Marek Vašíček. Zájemce si může koupit edukační kurz na finanční trhy, a pokud patří mezi osm až deset procent úspěšných šťastlivců, kteří v něm uspějí, může začít obchodovat na demo účtu firmy, a začít tak vydělávat.

Od začátku fungování si už platformu vyzkoušelo 600 tisíc lidí z více než 180 zemí světa.

„Aktuálně máme aktivních asi šest tisíc lidí, kteří úspěšně prošli. To procento úspěšnosti není nijak nízké. Je to standard a nejenom v tomto byznysu. Říkáme, že je to trochu vrcholový sport a těm, co jsou nejlepší, se může skvěle dařit. Ale to jsou potom jen takové ty Kvitové. A těch je pár,“ dodává Vašíček.

Kolik si u vás měsíčně neúspěšnější tradeři, tedy ty Kvitové, vydělají?

Otakar Šuffner: Průměrná výplata je 4000 dolarů (zhruba 94 tisíc korun). Máme ale i tradery, kterým jsme vypláceli i stovky tisíc dolarů.

A naopak, dá se z vaší platformy vypadnout? Co musí trader porušit, aby skončil?

Marek Vašíček: Jsou tam přísná pravidla. Pokud člověk ztratí určitou část denně nebo pokud vyčerpá svůj přidělený vklad, automaticky mu zavřeme pozice a zakážeme další obchodování. Je to ale naprosto běžná věc a klient o tom od začátku ví. Kdyby tam tyto limity nebyly, nedávalo by to smysl.

Otakar Šuffner: Trader totiž nikdy neriskuje ztrátu vlastního kapitálu. Pravidla jsou tam proto, že chráníme sami sebe.

Letos vyrosteme o miliardu

Jaký byl pro vás letošní rok? Jak moc se v zájmu o trading odrazila ruská invaze na Ukrajinu, vysoká inflace a vysoké úrokové sazby?

Marek Vašíček: Ten rok byl určitě intenzivní. Málokdo by čekal, že po covidu přijde válka na Ukrajině. Nejzajímavější u nás byl asi únor, kdy jsme museli dělat různé změny, jako třeba lépe přistupovat k sankčnímu screeningu – zamezit vstupu klientů ze sankčních zemí. Vždycky když je větší volatilita (nestálost trhů, pozn. red.), podporuje to i aktivitu traderů. Nebyl to pro nás čtyřikrát větší skok, ale zvýšená aktivita byla vidět.

Tedy jestliže jste loni měli obrat tři miliardy a zisk 2,1 miliardy, jak dopadne letošní rok?

Marek Vašíček : Letos cílíme na obrat zhruba čtyři miliardy. U zisku uvidíme.

Otakar Šuffner: Nejenže jsme letos o něco narostli, ale také jsme se stěhovali do nových prostor, což byl pro nás ohromný skok. Došlo i k velké změně naší práce. Byli jsme hodně orientovaní na operativu, teď se zaměřujeme na strategické řízení.

Akvizice má smysl – chceme analytické i vývojové firmy

Také jste letos koupili firmu JFD Brokers. Porostete dál formou akvizic?

Marek Vašíček: V naší aktuální situaci to už dává smysl. Je to cesta expanze, která je nejefektivnější. Už jsme si postavili aparát – lidi, prostředky a tato forma expanze je rychlejší, než vše budovat od nuly. Tedy ano, je to náš hlavní plán, kterým se hodně zabýváme. Strategicky přemýšlíme, co by se nám mohlo do budoucna hodit.

A rýsuje se vám něco, případně můžete říct, po čem primárně koukáte?

Otakar Šuffner: Koukáme po firmách, kde bychom mohli vzájemně benefitovat z toho, že bychom je začlenili k FTMO. Potřebujeme posílit marketing, koukáme se po marketingových firmách, analytických firmách. Kupovali bychom si od nich služby a zároveň bychom část vlastnili. V neposlední řadě můžeme zmínit i vývojářské firmy. Neustále narážíme na to, že máme spoustu projektů, ale nemáme lidi, kteří by je dělali. Aktuálně nemáme nic podepsaného, máme jednání.

Marek Vašíček: Doplním jen, že se to nedá srovnat s akvizicí JFD Brokers. Ty další potenciální akvizice jsou spíš menšího, lokálního typu – zajímáme se o šikovné firmy v Česku, které by nám mohly pomoci v rozvoji celé skupiny.

