Česká raketa roste nejvíc v Evropě a vydělává miliardy

„Všichni říkají, jak hrozně rychle rosteme, ale my rosteme poměrně kontinuálně. Nemáme žádné skoky, prostě jedeme to svoje,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Marek Vašíček.

Stejný růst jako letos pak čekají i v příštím roce. „Nečekáme, že by v příštím roce nastaly nějaké extrémní změny, doufejme, že budeme růst, zlepšovat náš produkt a pojedeme si dál to své, co snad děláme dobře,“ dodává druhý ze zakladatelů Otakar Šuffner.