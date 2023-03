Vyrábějí návnadu, které žádný voják neodolá. Po ruské invazi jedou naplno

A poptávka po nafukovacích maketách vojenské techniky se po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu výrazně zvýšila. Firma vyrobila už asi 30 různých modelů, které dodává do několika států světa. Řekl to spolumajitel společnosti Vojtěch Fresser. Úkolem replik je zmást nepřítele, naoko zvětšují množství techniky na bojišti.

„Dodáváme tady do dveří. A to, kam si to potom zákazník odveze, do toho nevidíme,“ uvedl Fresser. Podle něj se však modely například do Ruska nedostanou, protože i když se jedná o makety, jsou zařazené mezi vojenskou techniku. Ta se do Ruska nedodává, jak uvedl.