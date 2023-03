„Naprosto idiotské.“ Zaměstnanec padlé banky komentuje kroky svého šéfa

Pro krach Silicon Valley Bank (SVB) je třeba najít viníka a zaměstnanci bankovního domu ho už našli, ukazují prstem na výkonného ředitele Grega Beckera. Podle nich umožnil, aby se banka zapsala do historie jako druhý největší bankovní bankrot v USA.

Napsala to redakce CNN, která vyzpovídala jednoho ze zaměstnanců SVB. Toho ohromilo, že Becker veřejně přiznal rozsah finančních potíží banky před tím, než v soukromí shromáždil potřebnou finanční podporu na jejich překonání. Kvůli tomu se následně rozšířila mezi lidmi panika a zákazníci se snažili vybrat všechny peníze ze svých účtů.

„Naprosto idiotské,“ řekl pod podmínkou anonymity zaměstnanec, který pracuje v oddělení správy aktiv. „Byli velmi transparentní. Je to přesný opak toho, co normálně vidíme při skandálech. Ale jejich transparentnost a přímočarost je dostala do úzkých,“ dodal.