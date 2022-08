„Nastal scénář soudného dne,“ varují britské pivovary před drahými energiemi

Nezávislí pivovarníci ve Velké Británii odeslali dopis ministru financí Nadhimu Zahawimu. Vyzvali v něm vládu Jejího Veličenstva k okamžitému zásahu a varovali, že kdysi prosperujícímu průmyslu hrozí „vážná nejistota“. Upozornil na to britský list The Guardian .

Pivovarníci a provozovatelé hospod žádají vládu, aby zasáhla a zabránila dalším škodám, a to snížením DPH a podnikatelských sazeb, omezením cen energií pro malé podniky a dotacemi na technologie obnovitelných zdrojů, které by pomohly snížit spotřebu energie.

Sdružení nezávislých pivovarů (Society of Independent Brewers) zastupuje přibližně 700 nezávislých řemeslných pivovarů ve Velké Británii, včetně londýnského Five Points Brewing, velšského Magic Dragon Brewing a yorkshirské Gorilla Brewing Company.

„Vzhledem k tomu, že se podniky vytasily se všemi prostředky, aby přečkaly pandemii, byla by to parodie, kdyby další naše místní, malé a nezávislé pivovary musely nyní nadobro zavřít kvůli krizi s náklady na energie, zboží a podnikání,“ uvedl Nik Antona, šéf spotřebitelské organizace Camra (Campaign for Real Ale).