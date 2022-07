Hospodští dobře vědí, co si Češi poručí. Smaženou klasiku zdražili nejvíce

Restauratéři totiž čelí nebývalému nárůstu nákladů, zejména energií a potravinářských surovin. A to se promítá i do změny stravovacích zvyklostí Čechů.

Jedním z trendů, které vyplývají z nového průzkumu agentury Ipsos pro poradenskou společnost v gastronomii BC21, je nárůst podílu obědů přinášených do práce z domova. Dohromady 33 procent lidí uvedlo, že rozhodně nebo spíše navýšili podíl „krabiček“. Trend je doménou spíše žen a mladších lidí.

„O příčinách těchto specifik můžeme do určité míry spekulovat, je ale pravděpodobné, že se nacházejí jak na straně poptávky, protože lidé šetří, tak i na nabídkové straně,“ uvádí restauratér a spoluzakladatel BC21 Luboš Kastner. Jedním z důvodů popularity krabiček je nejspíš rostoucí zájem o nutričně vyváženou stravu. Roste podíl odlehčených jídel, vegetariánských a veganských pokrmů nebo dietních jídel.

Mimochodem Caesar salát patří s rizotem k hitům na talíři, které od roku 2019 zdražily nejméně (o 16 procent). Hospodští si to ovšem vynahrazují na řízku a smažáku, kde se ceny zvedly nejvíce (o 30 procent).

Krabičky jsou populární hlavně v pondělí, kdy si lidé do práce nosí „víkendové zbytky“. Koncem týdne naopak mají strávníci chuť experimentovat a dopřávat si.

„V květnu a červnu jsme naopak viděli, že se lidé vracejí do práce a přicházejí do našich kantýn obědvat,“ uvedl a dodal: „Ale silným trendem je výrazný pokles návštěvnosti kanceláří v pátek. Pokud dříve byla návštěvnost 70 procent, dnes to může být jen okolo padesáti procent celkové kapacity.“