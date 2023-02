NATO chce víc zbrojit. Dvě procenta HDP mají být samozřejmost

Stoltenberg už loni v listopadu říkal, že investice do obrany budou důležitým tématem na nadcházejícím summitu v Litvě. Podle jeho slov by dvě procenta HDP na obranu měla být považována za hranici, nikoliv za strop.

„Pokud by se Stoltenbergovi podařilo získat souhlas všech zemí ohledně dvouprocentní spodní hranice, pak by šlo o politicky významný proces,“ řekl Heinrich Brauss z německé Rady pro zahraniční vztahy, který byl také bývalým asistentem generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku v letech 2013 až 2018. Vysvětlil, že ve skutečnosti by to znamenalo, že se od každého státu bude očekávat více než jen pouhá dvě procenta, uvádí Bloomberg.