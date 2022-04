Nejen auta, na trhu kvůli válce chybí i motorky

Stejně jako u aut, i v továrnách na motorky chybí díly. Může za to jak pandemie, tak i současný konflikt na Ukrajině, kvůli kterému se zpřetrhalo mnoho dodavatelských řetězců. S koncem pandemie se situace ohledně výroby motorek začala zlepšovat, teď ale hrozí komplikace vlivem ruské invaze, říká pro Seznam Zprávy Klára Smržová, jednatelka Smrž Moto, který je licencovaným prodejcem Kawasaki či Hondy.

„Poslední dva roky nebylo v podstatě co nabídnout. Motocykly nebyly, jakmile se naskladnily, byly v ten moment zase pryč. Předobjednávky se přijímaly velkou dobu dopředu. Teď lidé využívají toho, že lze motocykl koupit, jsou po pandemii hladoví a zároveň mají peníze, které chtějí investovat,“ vysvětluje současnou situaci Smržová.

Skútry mají nižší spotřebu a snáze se s nimi parkuje. Podle Smržové se ale nedá říct, že by se motorky kupovaly více na úkor aut.

„Zvýšený zájem je u skútrů, protože to je alternativa k ježdění do města za relativně málo peněz. Dostupnost motorek se liší značka od značky,“ popisuje zájem o konkrétní typy motocyklů Miroslav Vraný, vedoucí marketingového oddělení Autocentrum Barth.

Vzhledem k omezené možnosti cestování v posledních dvou letech se zvedá zájem i o cestovní motorky. Cestování je populární a lidé se vrací na motorky, aby procestovali Evropu, vysvětluje Smržová. „Je to pohodlnější, lacinější a asi je to také větší dobrodružství než sednout do auta,“ dodává.