Nepustit děti do restaurace? Rasistické! říká michelinský šéfkuchař z Itálie

Aktuálně se k ní vyjádřil i známý šéfkuchař Ilaria Vinciguerry, bývalý držitel michelinské hvězdy a majitel stejnojmenné italské restaurace v Gallarate v oblasti Varese pro francouzský deník LaRepublicca: "Je absurdní, že v některých restauracích je dětem vstup zakázán. Považuji to za neuvěřitelně rasistickou volbu, “ říká Vinciquerry s tím, že za 23 let práce v gastronomii se mu nikdy nestalo, že by se dítě nedalo zvládnout.

"Podle mých zkušeností, když jim uvaříte, co chtějí, ať už jsou to těstoviny s olejem nebo pečené brambory, zůstávají malé děti klidné. Je na rodičích, aby si zvykli chodit do restaurace a především na nás restauratérech, abychom se postarali o to, že se budou cítit co nejlépe.