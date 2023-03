Dětem vstup zakázán? Kdy může podnikatel vykázat „nepohodlné“ zákazníky

„Jsou místa, která jsou pro děti uzpůsobená – to my nejsme. Jsou místa, kde se musíte s dětmi uzpůsobit vy - to my jsme,“ píše kavárna na svém webu. Mezi pravidly žádají rodiče, aby nenechávali dítě volně pobíhat po „place“, kde by mohlo personálu překážet. Dále si také nepřejí, aby dítě rušilo svým křikem nebo pláčem ostatní hosty. Tudíž by rodiče měli zvážit, jak dokáže být jejich dítě ukázněné.