ČNB je mimo, říkají podnikatelé o poklesu inflace

Meziroční inflace v srpnu snížila tempo svého růstu na 8,5 procenta, což bylo o tři desetiny méně proti červenci. A inflace by měla zvolňovat také v září. Čerstvé údaje o inflaci zveřejní Český statistický úřad (ČSÚ) již příští týden v úterý a hodnota by se měla pohybovat kolem sedmi procent, jak alespoň odhaduje nejnovější srpnová prognóza centrální banky. To je ovšem stále vysoko nad onou dvojkou, na kterou centrální bankéři z Příkopů usilovně cílí.