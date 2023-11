Nezájem investorů zlomil vaz americkému projektu malých reaktorů

Malé reaktory mají pomoci zlepšit ekonomiku budování jaderných zdrojů, ale i příklad NuScale naznačuje, že to bude obtížný úkol. Stejně jako u větších bloků nejsou hlavním problémem vysloveně technické obtíže, ale především cena.

Projekt měl poměrně složitou organizační strukturu. Její základ spočíval v tom, že zájemci by si rozebrali elektřinu z reaktoru za předem garantované ceny. Díky poměrně silné státní podpoře se cena nakonec měla pohybovat kolem 90 dolarů za MWh (tj. cca 2070 Kč/MWh). Což pro americký trh bylo stále příliš, a tak se pro větší část nabízené výroby (cca 75 procent) nepodařilo najít kupce. Projekt tak byl ukončen ještě předtím, než vůbec začaly nějaké stavební práce (třeba jen přípravné).

V první fázi by podle plánu měla výrobna čtyři bloky po 77 megawattech, do budoucna by se mohla rozšířit na dvanáct malých modulárních reaktorů (SMR). První fáze měla být podle předběžného harmonogramu v provozu v roce 2029. Informace o konci polské zakázky se ovšem zatím nepotvrdila. Společnost KGHM tyto zprávy popřela.