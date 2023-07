NWT se očistí, nezajištění věřitelé přijdou téměř o vše

Padlá zlínská společnost NWT a.s. pracuje na reorganizačním plánu, který by měli věřitelé schvalovat příští pátek 28. července. Mimo jiné si od něj slibuje, že se do dvou let zbaví dluhů.

NWT skončila minulý rok v insolvenci poté, co byla odpojena od dodávek elektřiny a plynu. Vaz jí srazily obrovské výkyvy v cenách energií. Na jedné straně nakupovala draho na spotovém trhu, jenže zákazníkům byla smluvně vázána prodávat za předkrizové nízké ceny.

NWT NWT je technologické impérium manželů Vítkových, které je složeno z desítek firem. V minulosti mělo až dvoumiliardový roční obrat. Vzniklo v roce 1992 ve Zlíně a podniká v různých oborech, například v informačních technologiích, zemědělství, 3D tisku či e-shopech. Ve svém portfoliu mělo například i výstavbu pasivních domů a energetiku.

Zlínská společnost, rozkročená do různých oborů, dál pokračuje se zemědělskou divizí (výstavba a servis skleníků), e-commerce, divizí ICT, nabídkou a servisem slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace, výstavbou fotovoltaiky a administrativou.

Skončila výstavba pasivních domů, služby marketingu a prodej elektřinu a plynu. Firmě v insolvenci zůstalo 130 z 260 lidí.

Podle ředitelky a spolumajitelky Martiny Vítkové se daří opět obchod nastartovat. „Získáváme nové zakázky ve fotovoltaice, počítačích i elektroservisu. Zákazníci jsou vstřícní, ale někteří stále čekají na schválení reorganizačního plánu,“ uvedla.

Reorganizační plán počítá s tím, že z více než 1,1 miliardy korun, které společnost dluží, získají všichni věřitelé přibližně 330 milionů Kč. Z největšího uspokojení se může těšit Raiffeisenbank, hlavní financující banka a největší zajištěný věřitel. Z pohledávek 339 milionů Kč získá zpět do září 2025 celkem 212 milionů korun.

Dalšími zajištěnými věřiteli jsou například Specializovaný finanční úřad s pohledávkou 3,1 milionu Kč a Toyota Financial Services Czech s pohledávkou přes 743 tisíc Kč.

O více než 690 milionů se hlásí zbylí nezajištění věřitelé. Dostanou však jen zlomek. Stovky firem si podle plánu rozdělí 50 milionů korun, pouze o jeden milion korun víc než v případě konkurzu, kdy by však museli dlouho čekat na zpeněžení majetku. Všichni nezajištění věřitelé získají maximálně 6,5 procenta hodnoty pohledávek.

„Plnění nabízené věřitelům na základě reorganizačního plánu dlužníka je pro věřitele vyšší a výhodnější (zejména rychlejší) než uspokojení, kterého by se věřitelům dostalo v případě, že by byl úpadek dlužníka řešen konkurzem,“ stojí v reorganizačním plánu. Nezajištění věřitelé získají část pohledávek do třiceti dnů od schválení reorganizačního plánu.

Právní zástupce NWT a.s. Petr Houžvička však dříve odhadoval, že míra uspokojení nezajištěných pohledávek by mohla být od 20 do 40 procent.

Ze zadlužené firmy NWT a.s. se v podstatě postupně stane prázdní schránka. Majetek za 291 milionů korun se převede do nástupnické společnosti BOFF NWT, v drží podíl 49 procent specialista na nemovitosti a obchod s pohledávkami Servis-24.

Zbývající kontrolní podíl bude držet rodina v čele s Martinou a Davidem Vítkovými. Prodej se týká veškerých nemovitostí včetně sídla ve Zlíně. Část majetku se postupně může prodat, aby se snížila hodnota dluhu. Firma na to má dva roky.

„Moje role, respektive role Servis-24 a celého týmu, je v pomoci s přípravou a realizací insolvenční reorganizace původního NWT, a. s. To se daří, všichni věřitelé podpořili začátkem roku reorganizační plán a ten se postupně realizuje,“ říká Jan Čermák, majitel Servis-24. Do exekutivy prý zasahuje minimálně, ale aktivně se podílí na strategickém řízení NWT.

Servis-24 neplánuje do NWT vložit žádné vlastní zdroje, ale stará se o zajištění financování od externích subjektů – fondu IFIS a bank. Žádný majetek NWT však přímo fond ani firma Jana Čermáka nezískají.