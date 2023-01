Firma NWT si přišla do banky pro velký úvěr. Za měsíc zkrachovala

Raiffeisenbank uzavřela jen měsíc před pádem zlínské společnosti NWT s touto firmou smlouvu o úvěrovém rámci do 230 milionů korun. Následně NWT peníze z banky skutečně čerpala. Úvěr si Raiffeisenbank zajistila nemovitostmi NWT. A to v době, kdy měl zlínský podnik Martiny a Davida Vítkových řadu závazků po splatnosti. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku.