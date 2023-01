O změnách daní bude jasno na jaře, říká ministr financí

Už v minulých dnech se objevily informace, že místo snížených dvou sazeb 10 procent a 15 procent by od příštího roku měla být pouze jedna. Buď ve výši 13 procent, nebo 14 procent. „Při jedné sazbě 13 procent by to bylo mírně deficitní pro státní rozpočet, při 14 procentech je to přesně naopak,“ okomentoval dnes Stanjura s tím, že ve snížené sazbě mají zůstat položky se sociálními a zdravotními důvody. Upozornil, že 11 procent zemí EU má vyšší sazbu než Česká republika.