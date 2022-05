Obrazem: Umí zde levně vařit. Podívejte se, jaké menu dostanete za 100 Kč

Ačkoliv se to zdá k nevíře, v Česku stále existují restaurace, v nichž kuchaři umí připravit menu do 100 korun. Najdete je v centru Prahy, na krajském úřadě v Liberci, v nemocnici, menze, obyčejné závodce i restauraci, nebo za Vámi dokonce můžou potají přijet autem.

Jak dlouho tyto ceny provozovatelé restaurací udrží, sami nevědí. Vše se zdražuje tak rychle, že si to nikdo z nich netroufne odhadnout. Jídelníčky na příští týden však už mají promyšlené, takže alespoň týden na svých cenách zůstanou.

Podívejte se, co za jakou cenu vaří, jak to na takových místech vypadá a jak stravu hodnotí lidé, kteří do těchto míst na polední menu chodí. Pro snadnější procházení galerií klikněte na poslední fotku v náhledu ukazujícím počet dalších snímků, pozn. red.