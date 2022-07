OBRAZEM: Rakev, květák, Cipísek. Uhádnete, o jaké tradiční profesi je řeč?

Mája, kočka, Malásek – řezníci mezi sebou používají řadu slangových výrazů, kterými se mezi sebou dorozumívají tak, aby v běžném provozu pracovali co nejrychleji. Není divu, například 14 řezníků v čakovickém hypermarketu Globus za den vyrobí i několik tun uzenářských výrobků. Vše tak musí svištěť a specifická mluva to usnadňuje.

V den, kdy jsem nastoupila na směnu, zrovna pršelo, takže se vyrobilo „jen“ 200 kilogramů špekáčků a celkově tuna uzenářských výrobků. Ke konci týdne to může být až trojnásobek. V galerii se dozvíte například to, jak vypadá rakev, květák, Bludišťák či vyhazovač, na co se používá kočka, Cipísek či stromeček a dozvíte se například to, proč se musí do špekáčků přidávat led. (Pro snadnější procházení galerií klikněte na poslední fotku v náhledu ukazujícím počet dalších snímků, pozn. red.)