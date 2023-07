Osvěžení na příděl. Lidé čekají u bazénů fronty

„Snad to vydrží,“ pochvaluje si rozjezd léta Pavel Košnar, předseda představenstva Asociace bazénů a restaurací v rozhovoru pro SZ Byznys. Podle něj by se letos po třech pandemických letech mohli dostat k lepším tržbám.

Dá se to říct i tak, že po letech se vracíte k plnému provozu a předcovidovým číslům?

Lidé si stěžují, že na některých koupalištích musejí čekat před turnikety, protože je areál úplně plný. Je to časté?

Někdy je to trochu problematické, lidé jsou nespokojení a dožadují se jít dovnitř, ale legislativa je zavazující. Provozovatelé jsou na to připravení, mají různé elektronické systémy, které návštěvnost měří a počet volných míst obvykle vidí na tabuli hned u vchodu.

Rozhodně bych doporučil chvíli počkat, to se ostatně i děje. Důležité je také si předem zjistit, zda areál nabízí i kratší vstup, například jen na dopoledne, nebo třeba na dvě hodiny. Pokud totiž existuje jen celodenní vstup a už dopoledne je plno, tak tam moc velká naděje není.

Od června se průměrně zdražovalo na koupalištích od pěti do 20 procent. Tak jako zdražilo úplně všechno, zejména elektrická energie a voda, tak se muselo zdražit i v těchto areálech. Čekali jsme to horší, to musím říct, ale ceny energií se naštěstí stabilizovaly.