Otloukánkem zdravotnictví je psychiatrie. V Berouně se otevřelo nové centrum

Jen méně než třetina duševně nemocných pacientů se v Česku dostane do péče odborníků a v psychologických a psychiatrických ordinacích se podle Národního ústavu duševního zdraví ročně otočí přes půl milionu lidí. V důsledku pandemie a války na Ukrajině tlak dokonce ještě narostl. Kapacity lékařské péče jsou naprosto nedostačující a odborníci už mluví o zhroucení celého systému.

Situaci by mohlo alespoň částečně zmírnit nově otevřené Centrum duševní rehabilitace v Berouně, které se bude soustředit především na ambulantní lůžkovou péči. Právě ta v Česku chybí nejvíce. Zároveň má jít i o nejmodernější psychiatrickou nemocnicí ve střední Evropě.

„Česko to potřebuje hodně. Péče o duševní zdraví patří dlouhodobě mezi slabší místa českého zdravotnictví. Ačkoli několik let v České republice probíhá reforma psychiatrické péče, stále bojujeme s problémy. Jedním z nich je nedostatečná kapacita pracovišť, která vede k tomu, že se na setkání s odborníkem čeká velmi dlouho, i několik měsíců,“ uvedl před otevření centra Fiala. Česko má také málo profesionálu v přepočtu na počet obyvatel.

Podle Válka je psychické zdraví prioritou této vlády. „Je mi jedno, kdo to staví, jestli město, stát, kraj, soukromý subjekt. Na to se zdravotnictví nedělí. Dělí se na dostupné a nedostupné a na kvalitní a nekvalitní,“ říká ministr.

Pode Fialy má Česká republika v psychiatrické péči narůstající dluh, který ji omezuje. „Je skvělé, že na to reagují nejrůznější pracoviště, reaguje na ni stát, ale stále významněji na ni reaguje soukromý sektor,“ uvedl Fiala.

Za centrem v Berouně stojí holding AKESO podnikatele Sotiriose Zavalianise, který do stavby vložil zhruba 1,2 miliardy korun.

Léčebna má až 230 lůžek a kapacita bude postupně navyšována, pokud to nenaruší kvalitu péče. Lůžek na psychiatrických odděleních je v celém Česku podle Martina Hollého, náměstka duševního zdraví Rehabilitační nemocnice Beroun kolem 8000, z toho akutní péči tvoří přibližně 1500. „Pořád se pohybujeme ve velmi malé části, kterou dokážeme zaplnit. Systém jako takový nevytrhneme, ale kde významně přispějeme, je region,“ popisuje Hollý.

Některá lůžka budou hrazena pojišťovnou, ale desítky z nich budou k dispozici samoplátcům. „Pokud poskytujeme péči mimo zdravotní pojištění, respektujeme hodnotu toho, co by na to platila zdravotní pojišťovna,“ říká Hollý.