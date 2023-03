Permanentní krize a stres. Investor popisuje obor zvyklý na levné peníze

Startupy v současnosti musejí počítat s horším přístupem k investičnímu kapitálu, a tím pádem musejí více šetřit. A například propouštět. Pro profesionální investory do startupů to však překvapení není. S ekonomickými cykly dopředu počítají, řekl v Agendě SZ Byznys Jaroslav Trojan, řídící partner fondu Nation 1, který se zaměřuje na investice do startupů v rané fázi jejich existence.