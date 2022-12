„Počasí je proti nám.“ Úrazy na ledu hrozí i vánočním kurýrům

„Naštěstí mají naši řidiči nákladních souprav hlavních linek dostatek zkušeností a nedostali se do žádné pasti. Ohromný kus práce odvádějí i naši kurýři a kurýrky, kteří s dodávkami doručují stále více než 95 procent balíků do druhého dne. Někdy dokonce příjemce i překvapíme, že jsme se k němu dostali, jako například tento týden kastelána hradu Houska,“ popsal Pavel Včela pro SZ Byznys.

Na to, zda letošní sezóna co do počtu zásilek překoná rekordy předchozích let, nemají oslovené společnosti jednotný názor.