„Last minute“ pro dárky se blíží. Bez většího rizika znamená dnes

„Objednal jsem si pět dárků přes Mall.cz. Rozdělili je do tří zásilek, ale zatím dorazila jediná. Už je to týden, objednával jsem 12. prosince,“ popsal svou zkušenost zákazník, který bydlí u Kolína. Podle dopravců se momentálně zpožďuje jen minimum zásilek.

„Sníh nyní zhoršuje například dojezd do odlehlých míst v republice, což znamená, že ke zpoždění může docházet v jednotkách případů, ale nedochází k žádnému systémovému zdržení,“ reagovala mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Z hlediska objednávek pod stromeček může být obecně výhodnější neobjednávat až domů, ale do výdejních míst. Některé partnerské prodejny, které slouží jako výdejny, jsou plné, případně se blíží maximální kapacitě. I to může někdy způsobit zpoždění.

„Může se stát, že v době doručení dopravcem na výdejní místo již není kapacita anebo je místo neočekávaně uzavřeno. V tom případě dochází k přesměrování zásilky na nejbližší jiné místo (ideálně po domluvě se zákazníkem), nebo se vrací na depo,“ popsal praxi manažer logistiky Kytary.cz Petr Zajíček. Zpoždění zásilek je podle něj do dvou procent. Problémy prý byly kvůli sněhové kalamitě v minulých dnech pouze regionálně.

Na některých e-shopech zákazník při nákupu zboží vidí, do jaké míry jsou volné kapacity výdejních míst. Neměl by proto riskovat vyzvednutí třeba v blízké trafice pár kroků od domu, která viditelně přetéká balíky.

Mall.cz zatím slibuje, že objednávky jeho dopravní partneři stihnou doručit ještě do Vánoc, pokud zákazník nakoupí do úterý 20. prosince.

Podle šéfa DPD Miloše Malaníka se zpravidla počítá s tím, že vyexpedování zboží k přepravě trvá jeden den. „Standardně doručujeme do druhého dne od převzetí zásilky,“ dodal. Také dopravce Wedo uvádí převzetí 20. prosince jako nejzazší termín, do kdy garantuje doručení do Vánoc. Což v překladu znamená: objednávejte raději dřív. PPL tvrdí, že pokud bude mít vyexpedovaný balík ještě ve čtvrtek, v pátek jej doručí.