Polsko i výroba načerno. Tak kuřáci unikají vysokým daním

Vyšší spotřební daň a tím pádem také vyšší ceny odrazují některé české kuřáky od toho, aby nakupovali cigarety doma. Místo toho dojíždějí do Polska nebo se poohlížejí po nelegálních cigaretách. Nákupy v cizině nebo na černém trhu ovšem nepřinášejí žádné peníze do státní kasy a Česko tak přichází o miliardy korun.

Jedním z hlavních důvodů této stagnace je podle něj úplná ztráta cenové konkurenceschopnosti vůči Rakousku a částečně také vůči Německu, což odrazuje kuřáky, kteří do Česka dříve kvůli levným cigaretám jezdili doplňovat své tabákové zásoby.

Dalším důvodem je také odliv českých kuřáků do levnějšího Polska, vzrůstající zájem o nelegální cigarety nebo nízká míra zdanění zahřívaného tabáku a částečně také absence spotřební daně u elektronických cigaret či nikotinových sáčků.

Nastavení vyšších daní podle ní sleduje dva cíle: vedení lidí k větší zdravotní zodpovědnosti a příliv dodatečných peněz do státního rozpočtu. Daň se navíc bude v příštích několika letech v rámci konsolidačního balíčku pravděpodobně ještě zvyšovat.

Cílem návrhu v ozdravném balíčku je podle Větrovcové zavést nový čtyřletý plán postupného zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky o 10 procent v roce 2024 a poté o pět procent v dalších třech letech. U zahřívaného tabáku pak přibližovat zdanění k cigaretám navýšením o 15 procent každoročně po dobu čtyř let.

„Nově pak ministerstvo navrhuje zavést spotřební daň na náplně do e-cigaret a na nikotinové sáčky tak, aby spotřební daň byla aplikována i na doposud nezdaněné a tedy cenově výhodné alternativní výrobky,“ dodala Větrovcová.

„Skokovým zvýšením daní na tyto produkty bychom se dostali do rozporu s cílem snižovat zdravotní rizika a závislosti spojené s kouřením. Přestávající kuřáci by byli nuceni hledat neověřené a tedy potenciálně nebezpečné alternativy. S návrhem nesouhlasíme a budeme navrhovat změnu,“ uvádí strana na twitteru.

Mnoho českých kuřáků jezdí pro cigarety do Polska, kde jsou podstatně levnější než doma. Podle odhadů Českého sdružení pro značkové výrobky u sousedů letos Češi utratí asi šest miliard korun, za které si koupí zhruba 70 milionů krabiček cigaret. Vyplývá to z kontinuálního průzkumu odhozených krabiček v českých odpadkových koších.

„Cigarety stojí v Polsku přibližně o 50 korun méně než v České republice, což je důvod, proč pro ně Češi začali ve velkém jezdit. Důvodem pro nižší cenu je zejména to, že polská spotřební daň je zhruba o třetinu nižší než ta česká. V obou zemích přitom DPH a spotřební daň tvoří zhruba 80 procent z maloobchodní ceny krabičky cigaret,“ komentuje cenový rozdíl Křeček.

Podle Křečkovy studie o spotřební dani z tabákových výrobků v Česku a na evropské úrovni dříve platilo, že třetinu v Česku prodaných cigaret nakoupili Rakušané a Němci. To je dnes však kvůli vysokým cenám minulost. Na nákupu by ušetřili minimum, k čemuž by se přičetly ještě výdaje za cestování. Státní kasa takto podle Křečka přichází zhruba o šest miliard korun ročně.