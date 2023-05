Šéfka tabákové jedničky: Kuřáci zahřívaného tabáku si zaslouží výhody

V roce 1997 začala pracovat ve Philip Morris Slovakia. V roce 2004 přešla do centrály Philip Morris International ve Švýcarsku. V dalších letech pracovala pro firmu v několika zemích, v roce 2016 pak přešla do Prahy jako ředitelka pro inovace a rozvoj.

Na nahřívaný tabák přešlo během pěti let v Česku 570 tisíc kuřáků, uvedla společnost Philip Morris ve výroční zprávě za rok 2022. To je přibližně čtvrtina všech dospělých kuřáků.

Nově se má také zavést spotřební daň i na elektronické cigarety a nikotinové sáčky, které momentálně této dani nepodléhají. To by mělo ročně vynést 800 milionů korun. Celkově si vláda od opatření (bez započtení případného vyššího zdanění zahřívaného tabáku) jen příští rok slibuje kolem tří miliard.

„Lidé by zvažovali, zda se jim stále vyplatí alternativy, mohli by se vrátit k podstatně škodlivějším klasickým cigaretám, přechod k alternativám by se celkově zpomalil,“ vyjmenovává protiargumenty tabákového průmyslu Gontkovičová. „Může to mít vliv i na černý trh, ale máme tu čísla, která jsou z legálního trhu.“