Potraviny nezlevní. Vláda nedělá dost, říká šéfka potravinářů

Zdražování jídla zatím není u konce. Ceny výrobců v sektoru zemědělství vloni vzrostly o téměř 32 procent, zdaleka ne vše se ale zatím promítlo do cen v obchodech.

„Snad koncem letošního roku uvidíme stabilizaci nákladů,“ odhaduje Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory. „Náklady se zatím stále zvyšují, přitom nám spousta představitelů státu říká, že by se měly potraviny zlevňovat. My ale nevidíme důvody, proč by se měly zlevňovat, když všechno ostatní stoupá,“ argumentuje v rozhovoru pro SZ Byznys.