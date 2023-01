Češi šetří, ale téměř polovině doma zbývají potraviny. Často končí v koši

Pokud jde o potravinové banky, Češi na tom jsou poměrně dobře s teorií. Pojem znají dvě třetiny lidí. Ale jen 19 procent lidí někdy jídlo potřebným darovalo. U takzvané generace Z ve věku 15 až 27 let má s dárcovstvím zkušenost jen 12 procent.

Téměř tři čtvrtiny respondentů průzkumu deklarují, že se v současné době omezují ve spotřebě potravin. Ženy se omezují trochu víc. „I přesto téměř 40 procentům lidí doma zbývají nespotřebované potraviny, u mladé generace ve věku 15–27 let je to dokonce polovina. Nevyužité potraviny lidé z padesáti procent vyhazují,“ shrnul výsledky výzkumu k plýtvání potravinami Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Česko a Slovensko.

Kromě toho, že mladí do 27 let darují potraviny méně často a pojem potravinová banka mají méně vžitý (nezná jej 37 procent generace Z a 31 procent celkové populace), mladí také častěji nevědí, kde se v jejich okolí nachází nějaká potravinová banka.

„Bohužel musím souhlasit s tím, že mladí mají horší povědomí o potravinových bankách. Snažíme se s touto generací získat kontakt, ale není to jednoduché, protože není typickým zákazníkem obchodních řetězců,“ říká ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Nejmladší generace je na druhou stranu otevřenější v ochotě své zvyky měnit. Na 57 procent respondentů uvedlo, že je ochotno v budoucnu do potravinové banky přispívat. U celkové populace je to 53 procent. Také striktních odmítačů darování jídla je mezi mladými méně: čtyři procenta vs. devět procent.