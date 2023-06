Proč Česko zaostává. Podle Zamrazilové z ČNB lidi přestala zajímat práce

„Preferují volný čas a dodatečný výdělek je tolik nezajímá. Nemám to podložené daty, je to spíš pozorování. Třeba ve službách se těžko shání někdo, kdo je ochoten provést službu v rozumném horizontu,“ dává příklad Zamrazilová.

Nezaměstnanost je v Česku nicotná, v květnu se opět snížila, a to na 3,5 procenta. Je druhá nejnižší v EU. Firmy by vyráběly více, ale „nejsou lidi“.

„Po covidu tu vznikla nároková společnost. Lidé se přestali bát o práci. V ekonomice vidíme více volných pracovních míst než nezaměstnaných, a to v situaci, kdy ekonomika prakticky neroste. To nejde makroekonomicky moc dobře dohromady. Přitom tu máme vysokou inflaci,“ všímá si Zamrazilová.

Jako třetí důvod tuzemské slabé ekonomické formy označila Eva Zamrazilová vysoké úrokové sazby. Těmi se ČNB jako jedna z prvních centrálních bank v Evropě rozhodla rozjetou inflaci chladit. „Jedním z důvodů bude i přísná měnová politika, která utlumuje spotřebu domácností. 7 % je jedna z nejpřísnějších politik ve vyspělém světě, to utahuje ekonomické podmínky. I to je důvod, proč je růst slabý a ekonomika je v recesi,“ říká.

Přestože se inflace meziročně snižuje (v dubnu na 12,7 %), zčásti je to i srovnáním s vysokými loňskými hodnotami, se snižováním sazeb ČNB chvátat nehodlá. „Teď vůbec nepřemýšlíme o tom, kdy budeme snižovat úrokové sazby. Dokud neuvidíme, že inflace spolehlivě míří do cíle. Dubnové číslo inflace mě potěšilo, ale takových čísel musí být víc. Uvolňovat (měnovou politiku, pozn. red.) předčasně by byla chyba. Takové jsou zkušenosti ze 70. let, kdy bylo inflačních vln více.“