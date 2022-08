Proč technologické projekty selhávají? Vše může hatit i strach zaměstnanců

Společnosti po celém světě investují nemalé částky do nových technologických řešení, která bez ohledu na to, co firma dělá, mají jeden cíl - zlepšit výsledky společnosti. Pokud jsou tato řešení správně využita a zapracována do režimu, ve kterém firma pracuje, mají potenciál změnit její fungování. Aby se to však mohlo stát, je třeba, aby změnu přijali konkrétní lidé, kterých se „novinka“ dotýká. V opačném případě může jít o promarněnou šanci.