Prodejny brýlí Eiffel Optic jsou už v úpadku, zkrachoval i jejich konkurent

„Hospodářský výsledek za uplynulé roky přímo souvisí s investicemi, které jsme učinili do technologií a infrastruktury. Vliv na to má rovněž naše rozhodnutí nepromítat zvýšené vstupy do zákaznických cen v takovém rozsahu, jak narostly nám. V tomto modelu chceme nadále pokračovat. Věřím, že nám to již během letošního roku pomůže překlopit se do kladného hospodářského výsledku,“ uvedl šéf Fokus Optik.