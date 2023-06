Provozovatel prodejen Enapo je v úpadku. O práci může přijít tisícovka lidí

Společnost Rosa Market v insolvenčním návrhu, ve kterém žádá o reorganizaci, popisuje, co k bankrotu vedlo. Jmenuje zde například dopady covidové pandemie, růst cen energií a mzdových nákladů nebo snížení spotřebitelské poptávky.

Společnost se pod finanční tlak dostala již v minulých letech. Situaci se snažila řešit uzavřením ztrátových prodejen a snížením zaměstnanosti. Ani to však nepomohlo.

Ztráta práce nyní hrozí 844 zaměstnancům v hlavním pracovním poměru a dalším 278 pracovníkům, kteří byli zaměstnání na dohodu. Výše dluhu je podle insolvenčního návrhu 430 milionů korun, a to vůči několika stovkám věřitelům. Mezi největší patří Orkla Foods Česko a Slovensko (dluh 15,2 milionu Kč), Kofola (6,8 milionu), Schubert partner (6,3 milionu) a ČEZ Esco (6,1 milionu). Po splatnosti jsou závazky asi za 130 milionů korun.

Věřitelé, kteří tak ještě neučinili, mají nyní dva měsíce na to se o pohledávky přihlásit. Jejich přezkoumání je naplánováno na polovinu listopadu, kdy proběhne také schůze věřitelů a rozhodne se o způsobu řešení úpadku firmy.

Společnost plánuje pokračovat v byznysu prostřednictvím insolvenční reorganizace. Věřitelům slibuje, že v případě reorganizace je možné zajistit výplatu až 50 procent z pohledávek. Reorganizace totiž znamená, že firma bude, byť v ořezané podobě, fungovat dál. Proti tomu by konkursní řešení podle firmy znamenalo, že se věřitelům vrátí z pohledávek jen malá část. V konkursu by pravděpodobně činnost firmy postupně skončila a její majetek by se rozprodal.