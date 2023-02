Putin prohrává plynovou válku. Cena klesla pod 50 eur

„To, co se děje okolo zemního plynu od loňského podzimu (2021, pozn. red.) v Evropě, není náhoda. Když si nějaký dodavatel pronajme zásobníky na zemní plyn v Evropě a pak je nenaplní… Největší zásobník v Německu se před každou zimou plní přes 90 procent, v říjnu 2021 to ale bylo jen pět procent. Jestli toto není manipulace s trhem, tak už těžko říct,“ vysvětloval v rozhovoru pro SZ Byznys možnou manipulaci s cenou zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška.

Nadějný trend se však může ještě obrátit – negativní roli by mohlo sehrát poslední dějství zimy, pokud by se chladnější počasí protáhlo například až do dubna. V takovém případě by měla Evropa méně času na přípravu na příští topnou sezonu 2023/2024.