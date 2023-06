S další emisní normou ještě počkejme, vyzvalo osm států včetně Česka

Státy především usilují o to, aby se účinnost normy odsunula. Dosud se spekulovalo o účinnosti zhruba od roku 2025. U osobních vozů by ale podle návrhu osmičky mělo jít o minimálně tři roky od přijetí posledních předpisů k normě, u těžkých nákladních vozidel by mělo jít minimálně o pět let. Požadavky na těžká nákladní vozidla podle dokumentu neodpovídají současným technologickým možnostem a měly by být podle názoru osmi států zmírněny.