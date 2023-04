Schválit novou továrnu: Tady dva roky, ve Finsku pár týdnů, říká podnikatel

Zmodernizovat českou ekonomiku – takové je přání českých podnikatelů. Aktuálně se o to snaží hned několik iniciativ, naposledy se tento měsíc setkali ve Strakově akademii s premiérem Petrem Fialou zástupci Druhé ekonomické transformace.

„Na základě debaty s premiérem se rozjíždějí jednání s jednotlivými ministerstvy, říkáme si, co společně rozpracujeme, protože v té výzvě je spousta věcí, které má vláda ve svém programovém prohlášení. Namátkou podpora imigrace, reforma proexportní politiky a podpora značky Česká republika v zahraničí,“ říká jeden ze signatářů – viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, kterého redakce SZ byznys také oslovila. Ten dodal, že v létě signatáři chystají velkou konferenci, na které zveřejní konkrétní kroky.

Šéfové, podnikatelé a majitelé úspěšných českých firem požadují změnu v myšlení i v přístupu ke struktuře ekonomiky a chtějí, aby v Česku vznikaly výrobky s přidanou hodnotou. A aby se země posunula do vyšších technologických pater.

Ve Finsku v řádu týdnů, v Česku v řádu let

O tom, co konkrétně podnikatelský růst v zemi brzdí, promluvil pro Seznam Zprávy i majitel Vafo Group Pavel Bouška. Jeho firma je výrobcem krmiv pro domácí zvířata, která dodává do 85 zemí a hned v několika závodech v Evropě je také vyrábí.

„Postavili jsme továrnu ve Finsku. Já jsem někde řekl, že tu továrnu jsme schvalovali šest týdnů, a finský kolega mě opravil, že ve skutečnosti to byly tři týdny. Pouhé tři týdny – v České republice nám to naposledy trvalo lehce přes dva roky,“ říká Pavel Bouška s tím, že i když je o výstavbu zájem, stejně trvá povolovací proces velmi dlouho, což je pro rozvoj podnikání v Česku velká brzda.

„Mám pocit, že děláme papíry pro papíry,“ dodává Bouška a uvádí další příklad. „Přiznám se, že na začátku energetické krize jsem nevěřil, že nám administrativa zajistí dostatek energií – konkrétně plynu. Rozhodl jsem proto, že naše továrny přestavíme na propan. Ten máme ale spuštěný až teď, kdy je už jeho cena dražší než cena zemního plynu. Povolování trvalo od září do března. Celou věc máte fakticky v září postavenou, všichni volají ‚pomozte a spotřebujte méně plynu‘, a stejně to povolení přijde později, když to vlastně žádná pomoc není. Zase to stálo na tom úřednickém rozhodování a nějakém procesu,“ dodává Bouška.

Obce z firem nemají skoro nic

Radek Špicar pak přidává i další potřebnou změnu, na kterou firmy upozorňují, a to rozpočtové určení daní. „Ve srovnání se zahraničím je v Česku úplná anomálie, protože obce nemají téměř nic z toho, že na jejich území firma podniká a rozvíjí se. Z daní, které firma platí, téměř nic nejde do obcí, a proto to starostové vidí jako přítěž, a ne příjem,“ dodává Špicar.

Celkově pak podnikatelé všech výzev požadují nový směr směřování ekonomiky. „Viděli jsme několik ataků, které v poslední době český průmysl zažil, a to je něco, co by nás mělo vést k zamyšlení, na jakých základech vlastně stojí,“ řekl přednedávnem v pořadu Inside Talks šéf Linetu Tomáš Kolář s tím, že model, který byl nastaven před třiceti lety, se už vyčerpal. „Myslím si, že potenciál pro růst je právě v tom, mít vlastní produkt a prodávat ho pod vlastní značkou. Kdo tímto směrem nepůjde, bude mít nižší marže a vyšší závislost,“ dodává Kolář s tím, že takových firem je v Česku velice málo.

Euro, euro a zase euro

Podnikatelé se pak shodují, že velkým problémem je i euro. Tedy spíš česká koruna. „My jsme exportní ekonomika a pohyblivost koruny vůči euru je pro nás zvlášť v této době úplně nepředvídatelná. Když se podíváte, jaké byly předpovědi bank před půl rokem, tak vidíte, že koruna je úplně jinde. Zajišťování vlastně také nefunguje a my jako firmy máme jedinou možnost – úvěrovat v eurech a obchodovat mezi sebou v eurech,“ říká Kolář.