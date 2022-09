Sledujte: Kdo a za kolik nakoupí energie pro školy a nemocnice

Státní obchodník by měl získávat energie pro takzvané chráněné zákazníky tak, že mu výrobci nad určitou velikost budou muset prodat část produkce za předem stanovenou cenu. Výkupní cena podle Stanjury bude zahrnovat výrobní náklady plus přiměřený zisk.

Celkový objem nakoupené elektřiny by měl být přes 20 TWh za rok, tedy asi třetina české spotřeby, přičemž nákupy by měly začít už letos, s dodávkou na příští rok.

Vláda zároveň bude dál připravovat variantu nové agentury nebo organizační složky státu, která by energie pro veřejný sektor zajišťovala. Výhodou takového řešení by mohlo být podle ministra průmyslu nastavení státního obchodníka, který by v případě nutnosti energie nakupoval dráž, než za kolik by je následně prodával veřejnému sektoru.