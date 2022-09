Obrat na vládě: Nový tým chystá strop pro ceny energií

Podle informací SZ Byznys je však jednání o dohodě s výrobci v pokročilé fázi, všechny tři klíčové firmy jsou s přímým prodejem levnější elektřiny na českém trhu předběžně svolné. Ostatně i pro ně to může být výhodné. Sice by se připravily o část zisku, který mají z prodeje levněji vyrobené elektřiny za vysoké tržní ceny, zato by se zbavily starostí s nevypočitatelnými výkyvy burzy, skládáním obrovských záloh na vypořádání budoucích obchodů (ty už ani jeden z domácích hráčů není schopen zvládnout bez státních půjček) a navíc by se tak vyvlékly z hrozby mimořádné „válečné“ daně.