Sami v samoobsluze. Česká prodejna budoucnosti porazila Albert i Ikeu

V soutěži Mastercard Obchodník roku vybírají odborníci i veřejnost už 20 let nejlepší místa k nakupování. Loni a předloni zvítězila největší lékárenská síť v zemi Dr. Max, sedm let předtím pomyslný trůn opanoval švédský výrobce nábytku Ikea. Vedle hlavní ceny vybírá porota nejoblíbenějšího obchodníka také v různých kategoriích sortimentu. Veřejnost mohla od 17. října do 15. ledna 2023 hlasovat na www.obchodnik-roku.cz.