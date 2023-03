Střežená tajemství vs. zvědavá čínská aplikace. TikTok rozdělil české firmy

Aplikace pro mladé, jak se říká čínské sociální síti, kterou díky krátkému vtipnému videoobsahu konzumují především lidé do 30 let, se ocitla v nelibosti. Když ji na začátku března Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) označil za bezpečnostní hrozbu, tak ji v reakci na to na svých zařízeních zablokovaly rezorty vnitra, zahraničí, obrany, školství nebo práce.