Threads už fungují i v Evropě. Twitter–X dostal silnou konkurenci

Dostala název Threads, tedy Vlákna, a hned po startu se na ni v USA zaregistrovalo asi třicet milionů uživatelů. Evropa však stála stranou – až do teď.

Po pěti měsících majitel Mety Mark Zuckerberg oznámil, že se Vlákna rozšíří i do Evropy, kde se jim doposud stavěly do cesty nejasnosti spojené s unijními regulacemi internetových služeb. Stalo se tak ve čtvrtek přesně v poledne.

Od napojení na Instagram si Meta slibuje strmou křivku růstu počtu uživatelů. Zuckerberg v říjnu uvedl, že síť Threads alespoň jednou měsíčně využívá téměř 100 milionů uživatelů. Dodal, že podle jeho názoru by se počet uživatelů do několika let mohl vyšplhat až na jednu miliardu.