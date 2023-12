Trh zamrzl. Šéf nemovitostního fondu vysvětluje, proč je to i dobré znamení

Navzdory horší situaci na trhu plánuje realitní fond Reico ze skupiny České spořitelny rozšíření svého byznysu. A to z hlediska expanze do nových segmentů i pokrytí zahraničních trhů.

„Vidíme na trhu příležitosti, které tady v minulých letech nebyly. Máme v hledáčku dva směry. Prvním je, že bychom si chtěli vyzkoušet nájemní bydlení. Věříme, že koupit v tuto dobu kompletní developerský projekt může do budoucna přinést zajímavé zhodnocení,“ řekl v Agendě SZ Byznys Dušan Sýkora, generální ředitel Reico investiční společnosti České spořitelny.

Investice do nájemního bydlení bude mít podobu nákupu developerského projektu dodaného investorovi na klíč. V ideální podobě to bude projekt o 200 až 250 bytech umístěných v Praze.

Reico se tak plánuje vydat podobným směrem jako jiné fondy. Investice do činžovních bytů letos oznámil například jeden z realitních fondů Komerční banky spravovaný společností Amundi. Do nájemních rezidencí investuje rovněž fond spravovaný investiční společností Mint.

Expanzi do nájemního bydlení plánuje Reico v době, kdy se obchody na trhu podnikatelských nemovitostí typu kancelářských nebo obchodních center téměř zastavily.

„V současné době se nepotkává nabídka s poptávkou. Na trhu je určitě celá řada kupců, kteří by chtěli koupit, ale mají odlišné představy od těch, kteří by chtěli prodat,“ sdělil Sýkora.

Reico z České spořitelny plánuje kromě expanze do nového segmentu rozšířit také zahraniční záběr. Kromě Česka dosud působí na Slovensku a v Polsku.

„Chtěli bychom vykročit i do Německa. Doufáme, že tam brzy začneme konkrétní jednání o konkrétních nemovitostech. Ceny komerčních nemovitostí v Německu klesly asi o něco více než v České republice, takže věříme, že je tam otevřeno okno příležitosti dobře nakoupit a mít slušný výnos i do budoucích let,“ uvedl šéf fondu Reico Sýkora.

„Asi nejlépe současným obdobím procházejí logistické nemovitosti. Obsazenost logistických center po celé republice je téměř stoprocentní,“ poznamenal ředitel Reico. Fond již do hal investoval na Slovensku a v Polsku.

Mezi nejznámější fondy investující do průmyslových nemovitostí patří ten z holdingu Accolade. Na investice do hal se zaměřuje rovněž fond ze skupiny Arete. Na rozdíl od Reico jsou to však fondy určené pro movitější investory.