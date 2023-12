Milionu Čechů hrozí bytová nouze. Pomoci mají obce, ale stačit to nebude

Problémy spojené s vlastnickým bydlením se ale vzhledem k popsanému v poslední době začínají šířit i do nájmů. S odložením nákupu bytu totiž stoupá počet obyvatel, kteří žijí v pronajatých nemovitostech. A s větším tlakem poptávky na nabídku, která se v Česku kvůli pomalému stavebnímu řízení rozšiřuje jen velmi těžko, pak přirozeně rostou i ceny nájmů.

„Nájemné je pod tlakem situace, kdy výrazně opadla bytová výstavba, respektive zamrzl realitní trh vlivem drahých hypoték, rekordních cen a všeobecné skepse v ekonomice. Tím se zvýšila poptávka po nájemním bydlení, které do té doby stálo spíše na okraji zájmu,“ potvrzuje vývoj na trhu Petr Dufek, hlavní ekonom Creditas.

Stát kvůli obavám z nárůstu počtu obyvatel ohrožených bytovou nouzí hledá řešení. Podle dlouhodobého plánu Ministerstva pro místní rozvoj, jehož součástí je například chystaný zákon o podpoře v bydlení, by alespoň částečnou odpovědí mohly být obecní byty - tedy ty, které vlastní a spravují města či vesnice.

„Masivní rozprodávání obecních bytů byla určitě chyba, a to nemám na mysli jen 90. léta – privatizační vlny mnohde pokračovaly až donedávna. Teď obcím byty zoufale chybí – nemají nástroje, jak krotit vysoké nájmy,“ uvedl pro SZ Byznys ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Jen v obcích zahrnutých v průzkumu je aktuálně v přípravě celkem 38 stavebních projektů s platným územním rozhodnutím či stavebním povolením, ve kterých by souhrnně mělo vzniknout přes tisíc bytů za celkem zhruba čtyři miliardy korun.

A proč by měly pomoci řešit bytovou nouzi právě obecní byty? V první řadě radnice nájemníkům nabízí zpravidla nižší nájemné, než je běžná tržní cena.

Rozšiřování obecního fondu by zároveň pomohlo uvolnit tlak, který je stále více vyvíjený na aktuální nabídku bytů k pronájmu, což by v důsledku také mohlo přestat tlačit nájemné stále výš. „Na MMR jsme přesvědčeni, že spolupráce se samosprávami na rozšíření a zkvalitnění jejich bytových fondů je důležitou součástí řešení krize bydlení,“ říká Bartoš.

Podle Petra Dufka, hlavního ekonoma Creditas by se totiž celkový počet nově postavených bytů musel ročně dostat přes padesát tisíc.

Alespoň částečnou nadějí do budoucna však může být, že tempo vzniku nových obecních bytů by mohlo časem přece jen začít zrychlovat. Stát totiž začal obce při výstavbě a rekonstrukcích bytů motivovat, a to jak dotacemi, tak zvýhodněnými úvěry.