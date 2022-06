Turisté se vracejí. Průvodci, hospody i hotely věří, že přichází lepší časy

Česko začíná po více než dvouletém koronavirovém útlumu turisticky ožívat. Zahraniční pracovníci a manažeři přijíždějí na různé konference a cizinci si začínají užívat i chození po památkách. „Od dubna je tu velký nárůst pracovních návštěv ze zahraničí. Konají se různé konference a jednání – všechno prezenčně. Lidé si chtějí vynahradit předchozí dva roky a také nevědí, co bude na podzim, takže to chtějí stihnout raději teď,“ říká tlumočník a překladatel z němčiny Jan Klofáč.

Ve stejné době se začal kalendář plnit turistickými prohlídkami i Jiřímu Sedlákovi, překladateli a tlumočníkovi z polštiny. „Akce stíhá akci, je to asi na polovině toho, co v roce 2018, ale meziročně to je obrovský nárůst, protože ještě loni jsem prováděl jen desetinu tehdejších čísel a předloni asi dvě procenta,“ říká průvodce. Nejvíce lidí má podle něj zájem o prohlídku Prahy, ale část i o Karlovy Vary. Nejčastěji se na prohlídky hlásí školní skupiny, mladí lidé, soukromníci přes katalogové firmy, ale i pracovní skupiny, které výlet do Prahy pojímají jako teambuilding.

Foto: Prague City Tourism Na Petřín má turisty přilákat starobylý kolotoč pocházející z Itálie z konce 17. století.

„Musel jsem znovu vplout do toho ruchu a připomenout si některá historická fakta, protože za ty dva roky už mi to vše nenaskakovalo tak rychle, ale je to velmi příjemné. Všichni si přejeme a doufáme, že se postupně dostaneme na předcovidovou úroveň,“ říká Sedlák.

Nárůst zájmu turistů potvrzuje i společnost Prague City Tourism, která se stará například o návštěvníky Staroměstské radnice, Petřínské rozhledny, zrcadlového bludiště na Petříně, Prašnou bránu nebo mostecké věže. „Zlomilo se to na Velikonoce, kdy jsme se například u Staroměstské radnice dostali na průměrnou úroveň roku 2019. Nejvíc přijíždějí Evropané, ale objevují se už i Američané. Asiaté však naopak zcela chybí,“ popisuje aktuální vývoj Klára Malá.

Klasicky táhne Praha…

Největší zájem podle ní mají turisté o Petřín a bludiště, ale to je dáno tím, že tam chodí kromě cizinců i Češi. Zájem turistů o tato místa má dále podpořit starodávný kolotoč, který se na Petříně bude s ručně vyřezávanými koňmi staršími než 200 let ale točit až do září.

„Na konci loňského roku jsme odhadovali, že se jako Praha letos dostaneme s návštěvností na 50 procent doby před covidem. Podle současného vývoje to vypadá možná i na 60 procent, ale víme, že nelze nic predikovat, protože stát se může cokoliv,“ říká mluvčí Prague City Tourism.

Příjezd cizinců potvrzují i podnikatelé starající se o stravování a ubytování hostů. „Zahraničních turistů přibývá. V prvním čtvrtletí dosahovala obsazenost hotelů v Praze 26 procent, což je zhruba o pětinu meziročně více, a ve druhém čtvrtletí se bude podle našich odhadů pohybovat na úrovni vyšší než 50 procent. Z toho je téměř 80 procent hostů ze zahraničí, nejčastěji z Německa, Polska, Slovenska a Nizozemska, ale poměrně hodně přijíždějí i Španělé a Italové,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Průměrná délka pobytu je podle něj dlouhodobě stejná a pohybuje se kolem 1,5 dne, konkrétně hlavní město však zaznamenává i nárůst počtu přenocování. Cizinci si však ponechali covidové zvyky rozhodovat se o rezervaci na poslední chvíli. „To možná může částečně změnit vytíženost leteckých spojení, která hlásí poměrně velký zájem o letenky,“ dodává Stárek.

Vzrůstající dobu pobytu turistů potvrzuje i Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. „Obsazenost hotelů roste a pomáhá tomu i propagace Prahy jako zajímavé destinace u portálů typu Airbnb. Většina turistů směřuje do hlavního města, restart destinací, jako je Český Krumlov nebo lázně, je pomalejší. Vrací se zejména turisté z Evropy, kteří v ČR zůstávají déle a mají ji jako jedinou destinaci, zatímco třeba turisté z Asie například v Krumlově strávili jen pár hodin a místnímu cestovnímu ruchu moc nepřinesli,“ říká její prezident Tomáš Prouza.

Některým hoteliérům se podařilo přilákat více hostů, než je průměr, a jsou nadšeni. „Naše skupina dosahuje stejnou obsazenost jako před covidem, a to i za o něco vyšší ceny pokojů, které kvůli energiím zdražily o 15 až 20 procent. Jsme nadšeni, nečekali jsme to,“ říká Petr Chábera, marketingový šéf Czech Inn Hotels, která provozuje 26 hotelů v zemi.

Největší zájem je podle něj v Praze a Brně, a to ze strany soukromých turistů, kteří se oproti minulosti naučili hodně jezdit autem a jsou náročnější než v minulosti. „Naštěstí jsme během covidu posunuli některé hotely ze tří hvězd na čtyři a obecně se soustředili na hotely vyššího standardu, což se nám nyní vyplácí,“ říká Chábera. Mezi čtyřhvězdičkové hotely patří v síti například hotel Don Giovanni.

... ale lidé jezdí i do regionů

Turistické oživení však podle šéfa a majitele sítě Pytloun Hotels nastává i v regionech. „Poptávka není proti roku 2019 samozřejmě ještě tak vysoká, ale nárůst nastává, a to vedle Prahy také v Liberci a na horách. Zákazníci jsou trochu náročnější a zvykli si na online check-in jak přes naši aplikaci, tak přes samoobslužné kiosky. V Liberci a designových hotelech mohou využívat automatickou recepci, která sklízí pozitivní ohlasy. Na dalších místech jsou vylepšená wellness anebo si hosté pochutnávají na bohatších snídaních v podobném duchu, jak je znají z dovolených u moře,“ přibližuje současné trendy Lukáš Pytloun.

Jeho síť čítající 15 hotelů se v pandemii rozrostla o dvě pobočky a šéf a majitel v jedné osobě je ohledně další expanze optimistický. „Počítáme, že bychom podobným tempem mohli růst i nadále. Na trhu je stále mnoho příležitostí a věřím, že cestovní ruch se v následujících dvou letech zotaví,“ je přesvědčen Pytloun.

Síť resortů Orea zaregistrovala nárůst zájmu turistů nejprve v horských resortech, které se plnily už během jarních prázdnin a nyní se pohybují na úrovni 100 až 130 procent poptávky proti roku 2019. O Velikonocích se zvedala návštěvnost městských hotelů a například Hotel Pyramida Praha má od té doby pokoje naplněné kolem 90 procent.

„Poslední segment, který se ještě do tempa vrací, je lázeňství, tedy v našem případě Mariánské Lázně. Oproti období před covidem, kdy 80 procent klientů tvořili Němci, nyní převažují Češi (55 %),“ říká Jiří Fontana, ředitel obchodní strategie OREA Hotels & Resorts.

Podle něj se proti období před covidem stále více poptávky odehrává v online prostředí. „Na trhu tak postupně mizí pevně dané katalogové ceny a některé hotely přizpůsobují ceny aktuální poptávce na trhu. My jsme s tím začali již před mnoha lety. Díky tomu si každý klient může najít vhodný termín dle svých cenových preferencí. Cena mezi poptávaným a slabým termínem se totiž může lišit i několikanásobně,“ dodává Fontana.

Turisté také pijí a jedí

Z přílivu turistů se začínají radovat také hospody a restaurace. „Ano, je to tak. Nejvíce je to poznat na víkendových tržbách, které jsou nyní až dvojnásobné. Zejména Praha teď žije a už je zase celkem těžké procházet městem,“ říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Podle pokladního systému Dotykačka, který v Česku využívá největší počet tuzemských gastro podniků, utráceli hosté v restauracích na jaře veliké peníze a restauratéři a hospodští doufají, že léto bude podobné.

„Letos nás překvapily už Velikonoce, kdy v první polovině dubna vyletěly tržby gastro podniků zhruba o 20 procentních bodů výš, než je běžné. V dalších týdnech jsme pak pozorovali tradiční nástup letní sezóny, ovšem druhý květnový týden předčil veškerá očekávání. Do restaurací, kaváren i barů zamířilo – nejspíš díky slunečnému počasí – podstatně víc lidí, než je obvyklé. Tržby typické pro vrchol sezóny tak přišly o dva až tři měsíce dřív,“ shrnuje ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Pokud bude v létě dobré počasí, mohli by se podle šéfa Dotykačky podnikatelé těšit na lepší výdělky než před rokem. Počasí totiž hraje v tržbách gastro podniků klíčovou roli a během slunečných dnů bývají jejich tržby až o desítky procent vyšší. K návštěvnosti a vyšším příjmům gastra můžou podle něj přispět i významné sportovní akce, jako je aktuální fotbalová Liga národů nebo tenisový Wimbledon či cyklistická Tour de France.

Pozitivní trend potvrzují na tržbách partnerských restaurací například i Pivovary Staropramen. „Lidé se do restaurací a hospod pozvolna vracejí. Skutečnost stále neodpovídá stejnému období před pandemií, ale pozitivní vývoj tady každopádně je. Dá se předpokládat, že k návštěvnosti provozoven přispívají i turisté, kteří se do Česka začali vracet. Co se týče zvyklostí konzumentů, přetrvává zájem o ležáky a speciály,“ říká mluvčí společnosti Denisa Mylbachrová.